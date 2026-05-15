Danilo juramenta dirigentes de la Fuerza del Pueblo que pasan al PLD

El dos veces presidente de la República, Danilo Medina, juramentó hoy a dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste que pasaron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se trata de Katherine Román, Diógenes Ramírez y Eurides Ramírez, presidentes de comités de intermedio del referido municipio, los cuales fueron juramentados por Medina en su oficina.

A los juramentados les acompañaron Margarita Pimentel, miembro del Comité Político; Rafael Pacheco, Carolina Abreu, Adrián Lebrón y Víctor Madé, todos dirigentes del PLD en Santo Domingo Oeste.

Asamblea en Elías Piña con Danilo

El presidente del PLD, Danilo Medina, y el secretario general, Johnny Pujols, estarán el en la provincia Elías Piña, para presidir la asamblea provincial de miembros y militantes de la organización junto a ciudadanos y ciudadanas de allí.

Con el encuentro, el PLD continúa su programa de asambleas provinciales y de circunscripciones electorales, como parte de su estrategia de fortalecimiento y conexión social.

La actividad está programada para iniciar a partir de las 10:00 de la mañana en el local del Club de las Peceras en el Municipio Comendador, que es el municipio cabecera de la provincia.