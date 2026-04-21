En el actual escenario político, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) parecen estar condenados a entenderse si desean alcanzar su objetivo común: retornar al poder.

Sin embargo, diversos analistas opinan que existe un factor que pesa más que cualquier estrategia electoral o pacto político: los egos de sus dos principales líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina, presidentes de la FP y el PLD, respectivamente.

El punto de quiebre de esta relación, que una vez fue el motor de una maquinaria electoral que gobernó 20 años los destinos nacionales, comenzó a gestarse en 2007, alcanzando su clímax en 2015.

A pesar de que los dos militaban bajo la misma bandera morada, las tensiones por el control de la estructura partidaria y aspiraciones presidenciales empezaron a socavar una confianza construida durante décadas de labor política conjunta.

La situación llegó a un punto de no retorno en 2019 cuando «la gota derramó el vaso«. Tras unas accidentadas primarias internas, Fernández decidió abandonar las filas del PLD para fundar la Fuerza del Pueblo.

Ese rompimiento no solo dividió a la militancia, sino que marcó el inicio de una «guerra fría» entre las dos facciones más importantes del boschismo.

Danilo vs Leonel: factor 2015

Según algunos entendidos, la mejor forma que encontró Danilo Medina para modificar la Constitución y optar por un segundo periodo en 2016 fue descalificando a Fernández.

En virtud de ello, tras el regreso de Quirino Ernesto Paulino al país en 2015, luego de cumplir condena por narcotráfico en Estados Unidos, este emprendió una campaña contra Fernández acusándolo de mantener una deuda económica con él. Para muchos, aquello no fue más que una estratagema del «danilismo».

La salida definitiva

Dentro de los alegatos presentados por Fernández para justificar su salida del PLD en 2019, sostenía que el oficialismo utilizó todo el aparato estatal para imponer a Gonzalo Castillo como candidato presidencial.

Según el líder de la FP, se trató de una maniobra de poder diseñada para cerrarle el paso y asegurar el control de la organización en manos del círculo íntimo de Medina.

Esta enemistad resulta impactante por su trasfondo histórico: ambos líderes compartieron una hermandad de casi 50 años, siendo compañeros de lucha y piezas clave en la fundación del PLD en 1973.

Lo que inició como una colaboración estrecha para transformar el país ha mutado en una rivalidad antagónica que parece irreconciliable.

Cuando Leonel Fernández gana por primera vez el poder 1996, al igual que a su retorno al poder en el 2024, Medina era el secretario de la Presidencial.

Danilo y Leonel en una reunión del Comité Político del partido morado.

Deudas pendientes

En el círculo íntimo del partido morado todavía resuenan ecos de viejas deudas. Se comenta que, tras el triunfo de Fernández en 2004, existía un compromiso tácito de apoyar a Danilo Medina para las elecciones de 2008.

No obstante, Leonel optó por la reelección, decisión que sembró la primera semilla de la discordia profunda que hoy los separa.

Aquel enfrentamiento interno culminó con una victoria de Fernández con un 70% frente al 30% obtenido por Medina, quien no aceptó los resultados como legítimos. Al alegar que la contienda fue amañada, pronunció su famosa frase: «Danilo y el Estado«.

Un futuro incierto

Para las personas más cercanas a ambos líderes, la relación es un péndulo constante entre el amor y el rencor; por lo tanto, ven cada vez más difícil que logren sentarse en una mesa de diálogo.

En la historia reciente, a la dupla política Leonel-Danilo se le reconocen grandes habilidades, pero también una herida abierta que supura en cada nuevo proceso electoral, impidiendo que los intereses nacionales prevalezcan sobre las rencillas personales.

En la retórica, lograr un acuerdo monolítico que unifique a la oposición parece sencillo, pero en la práctica requeriría que ambos depongan su orgullo y conversen, algo que hoy luce distante.

La gran interrogante sigue siendo: ¿quién llamaría primero? En una «cultura de patio», el gesto de ceder suele ser interpretado, erróneamente, como una señal de debilidad.