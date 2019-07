Santo Domingo.-El expresidente de la República, Leonel Fernández, rechazó este miércoles que su lucha contra una reforma a la Constitución, obedezca a una lucha de poder y por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sino a la defensa de los valores y principios que definen la democracia dominicana.

“No es cierto que esta batalla porque se respete la Constitución, obedece a una lucha de poder dentro de las filas del que se trate de una lucha de poder dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, de que se trata de rivalidades entre liderazgos o que se procura por encima de todo, una candidatura a la presidencia de la República”, manifestó.

Dijo que “Aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. Valores y principios que tienen que ver los límites al ejercicio del poder político”.

Fernández se expresó en estos términos al encabezar un multitudinario acto frente al Congreso Nacional bajo un torrente aguacero, donde acudió a firmar el libro del millón de firmas, contra una posible reforma constitucional.

“Yo lamento sobremanera, lamento profundamente, que hoy estemos aquí frente al Congreso Nacional, pidiendo respeto a la Constitución, cuando sé que la mayoría de los legisladores, el presidente del Senado, el presidente la Cámara de Diputados, son compañeros nuestros en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, me conmueve profundamente estar aquí reclamando respeto a la Constitución, y lo lamento porque tengo 46 años en las filas del PLD, yo soy miembro fundador de ese partido”, dijo Fernández.

“Siento un profundo respeto por el Presidente de la República y por todos los miembros del Comité Político, del Comité Central y por todos los estamentos del PLD”, agregó.

Sin embargo, Fernández dijo que no entró a la política para buscar cargos, sino porque no podía ser indiferente e insensible con lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana en ese momento.

“Ahora tampoco puedo ser indiferente, ahora tampoco puedo ser insensible, debido a que se cree que se puede modificar una Constitución cada cuatro años con el único propósito de facilitar la continuidad en el poder del Presidente de la República, lo lamento, pero no lo puedo apoyar”, sostuvo Fernández ante un público eufórico.

A seguidas dijo “Y como se me dice y se me repite constantemente que respete la decisión de la mayoría, que yo no solo represento a una minoría y que debo someterme a la decisión de los organismos, yo digo, la mayoría está en el pueblo dominicano. El 80% del pueblo dominicano ha dicho que se respete la Constitución y por tanto, yo le pido a los compañeros de mi partido, que escuchen al pueblo dominicano, pongan sus oídos en el corazón del pueblo y que sepan que el soberano es el pueblo dominicano está pidiendo que se respete la Constitución”.

Recordó que las constituciones nacen en la época de los reyes y los monarcas, quienes abusaban de su poder, y así nacen las constituciones, para limitar el poder de los monarcas y como contrapeso se crean más luego los parlamentos.

Fernández defendió la modificación de la Carta Magna que promovió en el 2010, la cual dijo que se hizo tras una consulta popular a las diferentes organizaciones, sociales, religiosas y políticas y rechazó que promoviera la misma, con el propósito oculto de habilitarse políticamente, ya que en el 2012, en la misma se eliminó la reelección consecutiva, pero se ponía de manera alterna, como estaba en la Constitución de 2004.

Negó que esa propuesta de que se vuelva a la modalidad del 2004, fuera su idea, sino del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien puso eso como condición para apoyar la reforma de 2010.