Chicago (EE.UU.).- La selección de Estados Unidos que se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con estrellas como Kobe Byrant, LeBron James o Dwyane Wade, entró oficialmente este sábado en el Salón de la Fama de la NBA en la ceremonia oficial organizada en Springfield, Massacchusetts.

Los miembros de esa plantilla fueron Kobe Bryant, Jason Kidd, Dwyane Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard y Chris Bosh. El entrenador era Mike Krzyzewski.

El Naismith Basketball Hall of Fame hizo oficial los nombres de los elegidos al Salón de la Fama en la clase de 2025 en abril de este año y organizó la ceremonia oficial este sábado, como es habitual.

Carmelo Anthony y Dwight Howard, que integraban la selección olímpica estadounidense, también entraron en el Salón de la Fama de forma individual.

LeBron James se mostró sonriente en su llegada a Springfield e intercambió un sentido abrazo con Wade, con el que ganó dos títulos NBA en los Miami Heat.

Dwight Howard, que también fue campeón NBA junto a LeBron en los Lakers, fue protagonista de un emotivo discurso dirigido a su madre y a su padre.

Todos ellos recibieron la tradicional chaqueta naranja del Naismith Basketball Hall of Fame, que el organismo entrega a los miembros de su salón desde 2016.

Entre los demás celebrados este sábado estuvo Sue Bird, leyenda de la WNBA y cuádruple campeona, o el técnico de los Chicago Bulls, Billy Donovan.