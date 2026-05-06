Santo Domingo Este. – El precio del pollo registrar una reducción en distintos puntos de venta de Santo Domingo Este, donde la libra del producto ya se comercializa hasta en RD$55, generando alivio entre consumidores afectados por el alto costo de los alimentos.

Durante un recorrido realizado por sectores como Villa Faro y Los Mina, los comerciantes confirmaron la aplicación gradual de nuevos precios, en línea con lo anunciado por la Asociación Nacional de Distribuidores de Pollos.

En la pollera Semillero, ubicada en Villa Faro, vendedores informaron que la libra del pollo fue reducida a RD$55, mientras que en establecimientos del Mercado de Los Mina en la pollera «La Chapeadora», también se constató la comercialización del producto a ese precio.

El presidente de la entidad distribuidora, Nassim Abel Hernández, había adelantado recientemente que el mercado comenzaría a reflejar una disminución en el costo del pollo, tras ajustes en la cadena de distribución y comercialización.

Los comerciantes explicaron que la reducción se aplica de manera paulatina, debido a que algunos negocios todavía mantienen inventarios adquiridos a precios anteriores.

Los consumidores consultados valoraron positivamente la rebaja, señalando que representan un respiro para la economía familiar en momentos en que el costo de la canasta básica continúa presionando el presupuesto de los hogares.

Distribuidores estiman que en los próximos días más establecimientos adoptarán la nueva estructura de precios, lo que permitirá que la libra del pollo se estabilice entre RD$60 y RD$65 en gran parte del mercado nacional.