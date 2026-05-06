¿Te ha pasado que un día decides comer saludable, pero al llegar al súper y ver los precios te echas para atrás? Muchas personas que quieren mejorar su alimentación se enfrentan a esta barrera en común: la percepción de que “comer saludable es caro”, pero ¡adivina!, no se trata del presupuesto o de tener ingresos altos. ¿Y si te digo que no necesitas una dieta nueva, sino aprender a elegir mejor?

Para la nutrióloga clínica Tammy Toribio, es totalmente posible comer saludable con un presupuesto limitado, siempre que se entienda que la base de una buena alimentación no está en productos costosos o de moda, sino en alimentos frescos y locales.

“En República Dominicana tenemos una gran ventaja: contamos con alimentos frescos, locales y accesibles. El problema no es el precio, es la desinformación. Muchas personas creen que comer bien es comprar productos importados, “light” o de moda, cuando en realidad la base de una buena alimentación está en lo más sencillo: comida real”, explicó.

En cuanto a los alimentos más recomendados por su valor nutricional y bajo costo, menciona opciones ampliamente disponibles, a las cuales califica como “joyas nutricionales”; entre ellas: arroz, habichuelas, huevos, pollo y sardinas enlatadas. También resalta los víveres como plátano, guineo, yuca, batata y auyama, así como vegetales como repollo, zanahoria, berenjena y tayota. “Esto es lo que yo llamo alimentación inteligente: productos básicos, accesibles y con alta densidad nutricional”, enfatizó la doctora, también especialista en manejo integral de la obesidad.

Uno de los errores más frecuentes que observa es la sustitución de alimentos naturales por productos ultra procesados más baratos, considerando, además, que esto es un ahorro hoy que se paga con la salud mañana.

“Veo mucho esto en consulta: sustituir comida real por productos ultra procesados “baratos”, comprar jugos artificiales en lugar de agua o frutas, priorizar llenura sobre calidad nutricional y pensar que “comer mucho arroz solo” es suficiente. Lo barato mal elegido sale caro: obesidad, diabetes, inflamación y problemas digestivos. Y eso sí es costoso a largo plazo”, comentó la doctora con consulta en .

Nutrióloga clínica Tammy Toribio.

Menú semanal saludable sin gastar de más

La nutrióloga también resalta la importancia de la planificación. Recomienda organizar un menú semanal, comprar en mercados locales, “elegir alimentos de temporada, cocinar en casa y evitar compras diarias innecesarias, preparar bases como habichuelas, arroz y proteínas para varios días y reutilizar inteligentemente (por ejemplo, el pollo de hoy puede convertirse en ensalada mañana)”.

Sobre la estructura de una alimentación equilibrada, explica que cada comida debe incluir una fuente de proteína, carbohidrato, vegetales y grasas saludables. Aclara que incluso platos tradicionales como arroz, habichuelas y plátano pueden formar parte de una dieta saludable si se controlan las porciones y se complementan adecuadamente.