El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció formalmente que se prepara para una batalla legal ante los tribunales, en respuesta al anuncio del Gobierno de someter una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 para reducir en un 50% los fondos asignados a las organizaciones políticas.

El vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, calificó la iniciativa del Poder Ejecutivo como «arbitraria, ilegal y peligrosa», advirtiendo que la organización política analiza recurrir ante el Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran un atropello al marco legal vigente de República Dominicana.

Montás afirmó que la propuesta de recortar el financiamiento partidario constituye una violación directa a la institucionalidad, señalando que esta es una práctica reiterada de la actual administración, la cual ya implementó una reducción de similar magnitud durante el año 2022.

PLD a través de su vicepresidente Temístocles Montás entiende que Gobierno afecta la democracia.

A juicio del dirigente político, la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader mantiene una política sistemática orientada al debilitamiento de las organizaciones políticas, afectando el equilibrio necesario para el funcionamiento del sistema de partidos en el país.

PLD

“Ya el PLD señaló de manera muy clara que, si tenemos que llevar esto a los tribunales, lo vamos a hacer; el Gobierno no puede seguir actuando de manera medalaganaria”, expuso Montás, tras señalar que el partido morado no permitirá que se vulneren los derechos de las instituciones políticas.

El miembro del Comité Político recordó que los partidos están reconocidos por la Carta Sustantiva como piezas fundamentales de la democracia, por lo que cualquier limitación económica impacta de forma directa en la calidad y la transparencia del ejercicio democrático nacional.

El exministro de Economía cuestionó que dicho recorte se pretenda justificar bajo un supuesto plan de austeridad, criticando que el Gobierno no haya presentado hasta la fecha una estrategia económica integral y coherente para manejar la crisis que afecta a la nación.

El dirigente peledeísta reiteró que lo planteado por las autoridades carece de claridad y exhortó al Gobierno a presentar un verdadero plan de contingencia ante la situación económica, en lugar de recurrir a medidas que considera meramente cosméticas y autoritarias.

“Lo único concreto que han planteado es quitarles recursos a los partidos, lo que representa una mínima parte del gasto público y no resuelve en absoluto el problema fiscal del país”, sostuvo Montás durante su intervención ante los medios de comunicación.

Gobierno

Por su parte, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, confirmó que el Poder Ejecutivo someterá formalmente la modificación a la Ley de Presupuesto General en el mes de junio, con el objetivo de hacer efectiva la reducción de las partidas.

Según las proyecciones oficiales, el ahorro generado por esta medida se estima en unos 432 millones de pesos, tomando como base el presupuesto destinado a las tres organizaciones políticas que ostentan la mayor representación electoral en la actualidad.

Rijo Presbot detalló que los partidos PRM, Fuerza del Pueblo y el propio PLD, que actualmente perciben 144 millones de pesos mensuales cada uno, pasarían a recibir 72 millones de pesos a partir del próximo mes de julio de 2026.