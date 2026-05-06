El agente, identificado como Railin de la Rosa Moquete, habría realizado dos disparos contra la joven Yesica Álvarez.

Un sargento de la Policía Nacional mató a su pareja la noche del martes en el sector Barrio Nuevo, en las proximidades del kilómetro 13 de la carretera Sánchez, en un hecho que ha generado conmoción en la zona.

Según reportes preliminares, el agente, identificado como Railin de la Rosa Moquete, habría realizado dos disparos contra la joven Yesica Álvarez, quien deja un hijo en la orfandad.

Luego de ocurrido el hecho, el alistado se entregó a las autoridades para responder por lo sucedido.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado las circunstancias en que se produjo el crimen, mientras continúan las investigaciones.

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El caso ha provocado consternación entre residentes del sector, quienes expresaron sorpresa e indignación por la tragedia.