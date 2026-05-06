Santo Domingo.– La agrupación MarteoVenus apuesta nuevamente a la nostalgia y la sensibilidad musical con el lanzamiento de “El Triste”, el primer sencillo de su próximo álbum Colección de Amor Vol. 2, una producción que combina canciones inéditas con versiones renovadas de clásicos románticos.

El tema, popularizado por José José, marca el inicio de esta nueva etapa del proyecto “Colección de Amor”, cuyo primer volumen les permitió conectar con un público más amplio y obtener una nominación en los Premios Soberano como Mejor Álbum.

En declaraciones para este medio, los integrantes explicaron que “El Triste” representa una evolución importante para la agrupación, tanto a nivel artístico como emocional. Señalaron que esta nueva versión busca mantener la esencia intensa y melancólica de la canción original, pero aportándole una energía distinta y contemporánea.

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“El Triste es una canción muy densa, muy intensa y triste, pero al mismo tiempo tiene esperanza al final de la historia”, expresaron los músicos, destacando que desean transmitir al público la fuerza emocional del tema sin importar la edad de quien lo escuche.

La banda también reveló que la idea de reinterpretar boleros y baladas románticas surgió gracias al ingeniero Tony Gómez, quien les propuso explorar este concepto musical. Aunque inicialmente existían dudas sobre el proyecto, aseguran que el proceso les permitió crecer y alcanzar una mayor madurez artística.

Además del sencillo, Colección de Amor Vol. 2 contará con 12 canciones, divididas entre seis temas originales y seis covers dentro de la línea romántica que caracteriza esta producción.