El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Lidio Cadet, lamentó que el precandidato presidencial de esa organización, Carlos Amarante Baret, retirara su participación en las primarias del 6 de octubre próximo, pero la respeta porque esa es una decisión personal.

Cadet desligó de esa decisión al presidente Danilo Medina, quien lidera la corriente interna a la que pertenece Amarante Baret.

“Creemos que hay una decisión clara del presidente Danilo Medina de no intervenir a favor de ninguno de los ocho aspirantes, sino que sea la población la que decida quién debe competir el seis de octubre”, expresó.

Manifestó una muestra de imparcialidad es que hay un pacto entre los ocho precandidatos de la corriente del presidente Medina para medir sus simpatías a través de encuestas y que ese acuerdo abre un espacio para que sea la población que decida quién tiene más simpatías.

“Eso no lo puede condicionar nadie. Las encuestas tienen tanta calidad que no pueden ser condicionadas”, manifestó el alto dirigente del partido oficialista.

La comisión electoral

Indicó Cadet que “la comisión electoral tiene plena conciencia de que el PLD jugó un papel fundamental para que la Ley consignara elecciones primarias, simultáneas, con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) .

Agregó que “esto coloca en manos de la población la decisión de quienes van a representarla en el proceso electoral y conste que la población ha ido elevando su conciencia. Ningún partido tiene la población en el partido, la población va elevando su conciencia”.

“La Comisión Nacional Electoral lamenta que Amarante Baret renunciara a sus aspiraciones presidenciales, pero reconoce que cada ser humano tiene derecho a elegir entre varias opciones en su vida. Esa libertad es sagrada, lo lamenta porque tiene condiciones para dirigir el Estado y méritos partidarios”, manifestó.

Amarante argumenta

Argumentando “desigualdades” en la campaña interna que libran los precandidatos adeptos a Medina, Amarante Baret renunció ayer a sus aspiraciones, en las elecciones de 2020.

Explica a través de un vídeo que basó su decisión en el hecho de que en el PLD se ha creado en el último tiempo una gran desigualdad interna, básicamente en los aspectos organizativos y financieros.

“Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos”, expresó el dirigente político de más de 45 años de militancia en el PLD.

“Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a tranzar”, siguió diciendo.

Consideró que el escenario electoral a lo interno del PLD ha cambiado en el último tiempo.

Sin embargo, expresó que seguirá apostando por los valores que ha defendido toda su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorrido por todo el país.

Manifestó que sus tantos años de militancia y su lealtad al presidente Medina le permiten asumir esa posición.

“He iniciado un proyecto colectivo de cambios profundos que ya no se detiene, pero que requiere más tiempo de maduración. Para que este proyecto siga hacia adelante, madure y sea una realidad, necesito actuar con prudencia”, apuntó.

Motivos

Carlos Amarante Baret, el renunciante precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que cree que la democracia se basa en elecciones libres y transparentes, pero que no hay una real democracia si no se complementa con valores, participación y una cultura democrática. Prometió seguir en la política.