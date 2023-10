Liga Softbol Villa Juana inicia torneo dedicado al general Guzmán Peralta

Liga Villa Juana

La Liga de Softbol Villa Juana inauguró su torneo con una dedicación especial al general Ramón Antonio Guzmán Peralta, en ocasión del 28 aniversario de la entidad deportiva.

El general Guzmán Peralta es el director de Digesett y un seguidor y amante de todas las disciplinas deportivas profesionales y amateurs.

En el campeonato participan los equipos Nelly Manuel Doñé, José Luna y Leo Corporán.

La Liga Villa Juana tiene como escenario el estadio Pepe Lucas, ubicado en el ensanche Luperón.

Habla Capellán

Ignacio Capellán, presidente de la Liga de Softbol de Villa Juana, significó que la dedicación del campeonato se decidió a unanimidad, a la vez que resaltó la gran labor que está realizado en Digesett el general Guzmán Peralta.

El homenajeado reveló que vivió más de 15 años en el sector de Villa Juana y que se identifica con esa comunidad, la cual calificó de progresista y emprendedora.

Placa

El profesor Ramón Rodríguez (El Teacher), columnista de El Nacional, entregó una placa al general Guzmán Peralta en representación de la Liga de Villa Juana. Estuvo acompañado de Ignacio Capellán.

Reconocimiento

En la ceremonia de inauguración se realizaron tres merecidos reconocimientos a Braudilio Berroa, Teófilo de la Cruz y Alfredo Aro, quienes pertenecen al equipo Máster de la Liga de Villa Juana.

Una gran cantidad de miembros, jugadores y aficionados al softbol, asistieron a la apertura del torneo.

Cortos

Los clubes Rafael Barias de Villa Consuelo y Mauricio Báez, enclavado en Villa Juana, iniciarán esta noche a las ocho, la serie final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, en la que se disputa la Copa Banreservas.

La serie final está pactada al mejor de siete encuentros.

Todo parece indicar, de acuerdo a los expertos que han seguido el campeonato, que será una gran final.

El jueves comienza la pelota de aquí. ¡Qué bueno!

Los directivos de los campeones del Licey dicen que retendrán la Copa Banreservas, pero los ejecutivos de las Águilas, Escogido, Estrellas, Gigantes del Cibao y Toros del Este, afirman que los tigueritos no se quedarán con el título.

Vitelio Mejía sigue optimista. Reiteró que será un gran torneo.

«Que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo peor que no hablen. Si no se hablara nunca de una cosa, sería como si no hubiese sucedido”.

Oscar Wilde

“La historia me absolverá”.

Fidel Castro

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.