Con menos de dos meses en el cargo, la crisis que azota Inglaterra ha arrasado con su efímera gestión. Desde el Brexit su país no ha salido de un lío, cuando no por una cosa, por la otra. Una rebelión de su partido conservador contra las medidas para mejorar la economía no le dejaron otra opción que la renuncia, agravando el problema.

Pedro Castillo

Presidente de Perú

Podría no servir de mucho, pero le da oxígeno la comisión que enviará la OEA para analizar la crisis política de su país. Desde que asumió el cargo no ha tenido estabilidad, sobre todo con respecto a la justicia. Nunca se ha descartado que los movimientos respondan a una conspiración para desalojarlo del poder cuanto antes. Importante el interés de la OEA.

Germania Quintana

Productora teatro

Su nombre es sinónimo de teatro. En reconocimiento a sus aportes a la dramaturgia y la cultura se le dedicó el VII Festival Nacional de Teatro, en que el participan 25 agrupaciones con más de 50 obras. Nacida en Venezuela, pero en los más de 45 años que lleva en el país jamás ha dejado de contribuir con el teatro.