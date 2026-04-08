El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en el país continuarán produciéndose aguaceros producto de la incidencia de una vaguada que está incidiendo sobre el territorio nacional.

Indicó que las lluvias serán de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades.

Señaló que se registrarán con mayor intensidad sobre las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo y Barahona.

Además de distintos municipios y comunidades de Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras cercanas.

Ante la situación causada por los aguaceros, el presidente Luis Abinader se trasladó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para darle seguimiento a la evolución del fenómeno.

Anoche, el COE elevó el nivel de alerta en 15 provincias ante los torrenciales aguaceros que se están registrando en el territorio nacional, producto de la incidencia de una vaguada.

Indicó que tres provincias, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal, se encuentran bajo alerta amarilla, dado que las lluvias registradas en las últimas horas han sido significativas y, en algunos casos, están causando inundaciones y desbordamientos de ríos.

Mientras tanto, la alerta verde rige para el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago de los Caballeros, La Vega, Duarte, Azua, Dajabón, Barahona, Peravia y La Altagracia, lo que indica condiciones de vigilancia y prevención para la población.

El COE y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y a extremar precauciones, ya que el nivel de alerta podría cambiar rápidamente ante la evolución del fenómeno.

Recomendaciones por lluvias

Los organismos de socorro instaron a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).