La capital dominicana despertó este miércoles bajo un escenario de incertidumbre y preocupación, ya que, desde la madrugada, intensos aguaceros la han azotado, rememorando inmediatamente noviembre del 2022 y el 2024, cuando intensas lluvias y tormentas eléctricas inundaron Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El impacto de las precipitaciones se hizo sentir con fuerza durante la llamada hora pico, momento en el que la gran mayoría de los adultos se dirigen a sus lugares de trabajo y universidades, mientras que los menores son llevados a los centros educativos.

El temor a que se repitieran los daños materiales y las pérdidas humanas de aquel noviembre de 2022 se mantiene presente entre los residentes, mientras que persistirán las lluvias en varias provincias ante la incidencia de una vaguada.

Lluvias inundaron varios vehículos en la calle General Domingo Mayor de Ensanche Quisqueya./Foto Jorge González

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Ese noviembre, muchas personas salieron de sus casas sin imaginarse que su regreso, en horas de la tarde de ese viernes, se convertiría en toda una odisea. La diferencia entre ambas inundaciones es la hora: la primera ocurrió en la tarde y la de hoy, en la mañana.

Lluvias

Desde ayer, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó lluvias para este miércoles, pero nadie imaginaba la magnitud de las mismas.

La vulnerabilidad de la infraestructura urbana ha quedado, una vez más, al desnudo, mientras las autoridades advierten que las precipitaciones persistirán debido a la incidencia directa de una activa vaguada sobre nuestra región.

Lluvias provocaron la suspensión temporal del Teleférico y la línea 2C del Metro de Santo Domingo.

Al igual que aquel fatídico noviembre, el panorama en las principales arterias viales es desalentador; filtrantes saturados y cañadas desbordadas han convertido calles secundarias en ríos improvisados, dificultando el paso incluso de vehículos pesados.

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En ese ínterin, los cuerpos de socorro y las alcaldías se mantienen en alerta, intentando mitigar los efectos de un evento que ha puesto en evidencia, una vez más, la falta de un verdadero drenaje pluvial.

2024

El 18 de noviembre del 2024, nueva vez, las lluvias llenaron de lutos gran parte del país, dejando un saldo trágico de al menos 30 personas fallecidas y daños significativos en infraestructura, viviendas y comunidades enteras.

Uno de los episodios más impactantes, de aquella fecha, fue el desplome de una pared lateral del paso a desnivel en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, donde nueve personas, incluida una mujer embarazada, perdieron la vida y decenas resultaron heridas.

Análisis

El analista meteorológico Jean Suriel, comentó que lo que está ocurriendo en Santo Domingo es un evento meteorológico extraordinario similar a los registrados el 4 de noviembre 2022 y 18 de noviembre 2023.

Al respecto sostuvo que cinco factores atmosféricos se combinaron para generar aguaceros torrenciales por más de 8 horas consecutivas.

“Una vaguada fortalecida, abundante humedad marina, aire caliente del Mar Caribe, cercanía del frente frío número 35 y el desarrollo de un sistema de baja presión al norte del Caribe han sido los responsables de las inundaciones extremas”, escribió en su cuenta de X @jeanSuriel

Agregó que durante la madrugada ha llovido de manera copiosa en la capital dominicana, con descargas eléctricas y ráfagas de viento: en las últimas horas se han registrado 408 milímetros de lluvias acumuladas.

“Este evento lluvioso ya superó al 4 noviembre 2022 (267 milímetros en 24 horas) y casi se acerca a las inundaciones del 18 noviembre 2023 (431 milímetros acumulados)”, agregó.