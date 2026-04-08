Santo Domingo.-La Alcaldía del Distrito Nacional declaró en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres con el objetivo de mitigar con mayor agilidad los efectos de las intensas lluvias en las últimas horas en esa demarcación.

La Alcaldía inició acciones que incluyen limpieza de filtrantes, imbornales y contenes en varios puntos críticos, donde se acumulan más agua y basura.

La Alcaldesa Mejía agradeció a los representantes de las diversas instituciones participantes y llamó a darle un seguimiento estricto al pronóstico del tiempo, con miras a aplicar las iniciativas necesarias para el funcionamiento de la ciudad.

Las brigadas operativas de la Alcaldía del Distrito Nacional, que incluyen personal, equipos, camiones succionadores y otros vehículos, han estado limpiando los filtrantes, imbornales y contenes en varios puntos críticos.

También puedes leer: Aguaceros golpean la capital en un día marcado por la memoria del Jet Set

Además, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres cuenta con diversas unidades y equipos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Defensa Civil.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó fuertes aguaceros en varias demarcaciones del país, a raíz de la incidencia de una vaguada. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó al Distrito Nacional y varias provincias bajo alerta.

Carolina pidió a los ciudadanos para que no saquen a las calles las bolsas de desechos a las aceras y frentes de las casas en momentos en los que se esperan lluvias para evitar que sean arrastradas y obstruyan los imbornales y desagües.