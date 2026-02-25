Puerto Plata.– Las intensas lluvias registradas en esta provincia y en Espaillat durante los últimos días han provocado inundaciones y cuantiosos daños, según reportaron comerciantes de la zona.

En Puerto Plata, las calles anegadas han afectado barrios de la parte sur, así como el sector San Marcos Arriba, en el municipio cabecera.

De igual manera, en el distrito municipal Sabaneta de Yásica, sectores como El Cementerio y Verdún se encuentran completamente inundados la mañana de hoy.

Las lluvias también han impactado el municipio de Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat, donde se reportan daños considerables en sectores como Joba Arriba, entre otros.

Los organismos de socorro han estado brindando asistencia a las familias afectadas por las inundaciones.