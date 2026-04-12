Aguaceros continuarán hasta el martes: COE coloca 26 demarcaciones en alerta

Santo Domingo.- Unas 26 provincias, más el Distrito Nacional, figuran en alerta, debido al pronóstico que indica que los aguaceros continuarán al menos hasta el martes, por la presencia de un sistema frontal y una vaguada, que ya han provocado graves inundaciones en el norte del país.

Cuatro de esas provincias figuran en alerta roja (Puerto Plata, Valverde, Espaillat y Hermanas Mirabal), mientras otras 14 están en amarillo, según el informe del Centro de Operaciones de emergencia (COE), emitido este domingo.

Las demarcaciones en amarillo son Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago de los Caballeros, La Vega, San José de Ocoa y San Cristóbal.

Además, Monseñor Nouel, Juan Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Santo Domingo, Samaná, más el Distrito Nacional.

Se espera que los aguaceros se mantengan hasta el martes, cuando el sistema frontal se aleje del territorio dominicano.

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Sin embargo, las precipitaciones se mantendrán, aunque de manera moderada, por la permanencia de la vaguada, de acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), emitido la mañana de este domingo.

Las precipitaciones se han concentrado en provincias de la región norte, principalmente en Puerto Plata, donde se reportan inundaciones por el desborde de ríos y arroyos.