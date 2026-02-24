Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó este martes a diez las provincias en alerta, seis de ellas en nivel amarillo, ante el pronóstico de incremento de las lluvias en la región norte del país por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada ubicados cerca de Cuba, en el oeste del Caribe.

El organismo informó que se colocó en alerta amarilla a Santiago, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal.

En tanto, permanecen en alerta verde Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega y Duarte, también en la zona norte.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología, estas demarcaciones estarán bajo la influencia de ambos sistemas al menos durante las próximas 24 horas.

El COE exhortó a los residentes en las provincias bajo alerta a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, debido al riesgo de crecidas repentinas.