El guanillo: planta acuática conocida como papiro en Egipto, que también habita en ríos dominicanos

Santo Domingo.- El papiro o guanillo es una planta acuática originaria de la zona del Bajo Egipto, bañada por el río Nilo, de la cual se extraía un tipo de papel que servía de plataforma para la escritura.

Los egipcios utilizaron el papiro o guanillo por más de cinco mil años para fabricar papel y escribir versículos relacionados con la adoración de dioses, pero también lo hicieron los israelitas y asirios.

Pero muchos dominicanos ignoran que esta planta, conocida en el país como guanillo, existe en varias zonas dominicanas.

La misma sirve de refugio a camarones y cangrejos, que anidan en sus finas raíces. Pero también es usada por pescadores para colocar peces que capturan.

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Los campesinos lavaban mondongo de cerdos en el río, aprovechando sus largos y finos tallos.

Planta de Guanillo que habita en algunos ríos dominicanos. Foto/El Nacional.

Es muy abundante en el río Obispo, que desemboca en el Bajabonito, en la provincia Puerto Plata.

Se trata de una planta que fue clave en el desarrollo de la escritura en el antiguo Egipto y en otras culturas de la región.