Santo Domingo.- La cordillera Central es uno de los puntos más importantes en la geografía de República Dominicana, debido a su papel estratégico en la generación de agua.

En la cordillera Central nacen los ríos más importantes del país, entre ellos el Yaque del Norte, Yuna y Yaque del Sur.

Esta importante riqueza natural comenzó a formarse hace 135 millones de años, en el periodo pre Cretácico, es decir, la era en la que dominaron los grandes reptiles, como los dinosaurios, según explica el geólogo Osiris de León.

El agua que aporta esta cordillera irriga importantes zonas agrícolas en la que se cultiva gran parte de los productos alimenticios que consumen los dominicanos.

La cordillera Central es el punto ecológico más importante del país. Foto/Arleny Castillo.

Este cúmulo terrestre divide al norte y sur de República Dominicana, en lo que respecta al centro del país.

Por el sur, colinda con las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan y Elías Piña.

Por el norte, baña a Monseñor Nouel, La Vega, Santiago de los Caballeros, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Sin duda, se trata del pulmón ecológico más importante del país, ya que allí nacen cientos de ríos y arroyos que contribuyen con el suministro de agua a la población dominicana.