¿Quién tienen la ventaja: los Dodgers o los Blue Jays?

La Serie Mundial 2025 ya está definida, ya que los campeones defensores, los Dodgers, se enfrentarán a los Blue Jays en el Clásico de Otoño.

Toronto terminó la temporada como el primer clasificado de la Liga Americana, pero los Marineros lo llevaron al borde de la eliminación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Perdiendo 3-2 en la serie, los Blue Jays aprovecharon la ventaja de local para ganar los dos últimos juegos y asegurar su primer boleto a la Serie Mundial desde 1993.

En teoría, los Dodgers son claros favoritos. Son los campeones defensores y cuentan con cuatro ex MVP, cuatro ases legítimos y una nómina de $350 millones.

Pero no juegan el partido en teoría. Aquí hay un desglose posición por posición de los dos equipos en la serie. Cabe destacar que los Blue Jays han rotado sus alineaciones según los enfrentamientos y aún no estamos seguros de cómo encajará Bo Bichette , así que esta es nuestra proyección de cómo el mánager John Schneider completará la alineación.

Receptor: Will Smith vs. Alejandro Kirk

Este partido sorprenderá a la gente, pero el juego no se juega solo con el bate. Kirk es un receptor defensivo fenomenal, y eso, en última instancia, le da la ventaja. El veterano receptor tuvo nueve carreras salvadas por la defensa en 2025, mientras que su valor de fildeo de 22 carreras lo ubicó en el segundo lugar en el béisbol. El valor de fildeo de Smith fue de -6. Smith es mejor a la ofensiva, pero Kirk no se queda atrás en ese aspecto.

En los playoffs, Kirk ha tenido un OPS de .752 y ha conectado tres jonrones, mientras que Smith tiene un OPS de .661 sin jonrones. Esto está muy cerca y podría ser un empate, pero la superior defensa de Kirk y su estado de forma actual le dan la ventaja.

Ventaja: Blue Jays

Primera base: Freddie Freeman vs. Vladimir Guerrero Jr.

Freddie Freeman es nueve veces All-Star, dos veces campeón de la Serie Mundial, actual MVP de la Serie Mundial, poseedor de un trofeo de MVP de la Liga Nacional, y está teniendo una gran campaña en 2025. Si se tratara solo de la temporada regular, Freeman podría tener la ventaja.

Eso es lo más cerca que se puede estar, pero no ha sido así en los playoffs, donde Vladimir Guerrero Jr. ha estado increíble. Tiene una línea ofensiva de .442/.510/.930 con seis jonrones, 12 carreras impulsadas y un wRC+ absurdo de 280. Freeman ha tenido algunas dificultades, con una línea ofensiva de .231/.333/.410 con un jonrón, una carrera impulsada y un wRC+ mediocre de 105. Guerrero ha tenido una postemporada de las mejores de todos los tiempos y tiene que ser reconocido aquí.

Ventaja: Blue Jays

Segunda base: Tommy Edman vs. Isiah Kiner-Falefa

Este es otro partido reñido que se decidirá por su rendimiento en la postemporada. Tommy Edman fue una adquisición astuta de los Dodgers antes de la fecha límite de cambios de 2024, ganando el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, pero tuvo una temporada regular relativamente floja en 2025. Sin embargo, Isiah Kiner-Falefa tuvo un desempeño aún peor al compartir su tiempo entre los Piratas y los Azulejos.

Edman ha vuelto a mejorar su juego en ese periodo, con promedio de bateo de .286/.306/.486, dos jonrones y un wRC+ de 118. Kiner-Falefa, por su parte, ha sido aún peor, con un wRC+ de 54. Ambos son excelentes defensores, lo cual es su verdadero valor, pero Edman ha demostrado que puede batear mejor en los playoffs.

Ventaja: Dodgers

Campocorto: Mookie Betts vs. Andrés Giménez

Mookie Betts ha tenido la peor temporada de su carrera, con promedios de bateo de .258/.326/.406 y sus peores registros en wRC+ (104), wOBA (.318) y fWAR (3.4) en una temporada completa. Pero, a diferencia de su homólogo, él es Mookie Betts.

Proyectamos que Andrés Giménez se mantendrá como campocorto en Toronto a pesar del esperado regreso de Bo Bichette a la alineación tras sufrir una lesión de rodilla el mes pasado. Giménez es un excelente defensor en el campocorto, pero nunca ha tenido mucho bateo. En 2025, registró una línea ofensiva de .210/.285/.313 con un wRC+ de 70. Ha mejorado en la postemporada, pero Betts también ha mejorado.

Betts ha sido ocho veces All-Star y ha ganado tres Series Mundiales, un MVP y siete Bates de Plata. Además, esta temporada demostró que puede jugar una defensa de élite en el campocorto. No hay duda de qué equipo ganará este enfrentamiento.

Ventaja: Dodgers

Tercera base: Max Muncy vs. Ernie Clement/Addison Barger

Sabemos quién es Max Muncy en este punto de su carrera. Conseguirá bases por bolas, bateará mucho y se ponchará con bastante frecuencia. También tendrá un rendimiento defensivo bajo y estará lesionado la mayor parte del tiempo. En 2025, todo eso se hizo realidad.

Jugó 100 partidos, tuvo una línea ofensiva de .243/.376/.470, con 19 jonrones y un wRC+ de 137. Ha decaído un poco en la postemporada, ya que su promedio de bateo ha bajado a .214, y solo tiene un slugging de .357 con un wRC+ de 115.

Ernie Clement es un defensor fenomenal en la esquina caliente. No bateó mucho durante la temporada regular, pero ha cobrado vida en octubre.

Durante la temporada regular, registró una línea ofensiva de .277/.313/.398, con un wRC+ de 98, por debajo del promedio. En 11 juegos de postemporada, ha sido diferente. Hasta ahora, batea para .429, con un porcentaje de embase de .444, y tiene un slugging de .619 , con un increíble wRC+ de 195.

ddison Barger también ha mejorado su rendimiento en los playoffs, con un wRC+ de 149 contra 107 durante la temporada regular. Vamos a apostar por los que están en racha.

Ventaja: Blue Jays

Jardín izquierdo: Kike Hernández vs. Davis Schneider/Nathan Lukes

Ha sido un año más en el que Kiké Hernández ha despertado la magia que lo convierte en una superestrella de la postemporada. El utility de carrera ha sido fundamental para los Dodgers una vez más durante los playoffs, jugando muy por encima de sus números de temporada regular.

En 10 juegos de playoffs este año, Hernández tiene un promedio de bateo de .306/.375/.417 con un wRC+ de 125, tras haber registrado un promedio de bateo de .203/.255/.366 con un wRC+ de 70 durante la temporada regular.

Su OPS en temporada regular es de .707, pero en 96 juegos que abarcan 10 viajes a la postemporada, su promedio es de .863. Juega mejor cuando las luces brillan con más intensidad.

Ventaja: Dodgers

Jardín central: Andy Pages (Dodgers) vs. Daulton Varsho (Blue Jays)

Pages tuvo una temporada explosiva en 2025, con la expectativa de convertirse en una pieza clave para los Dodgers. Desafortunadamente, ha desaparecido por completo de la postemporada.

El jugador de 24 años conectó 27 jonrones con un wRC+ de 113 en la temporada regular, pero los playoffs han sido una pesadilla. En 10 juegos, tiene una línea ofensiva de .086/.135/.114 con un wRC+ de -31. Leyeron bien. La cuestión es que es tan bueno a la defensiva que los Dodgers no pueden sacarlo de la alineación.

Varsho también es un defensor estelar que tuvo la mejor temporada de su carrera, conectando 20 jonrones y un slugging de .548, el mejor de su carrera, con un wRC+ de 123, la mejor marca de su carrera. La diferencia es que ha traído ese éxito consigo a octubre, con una línea ofensiva de .273/.304/.500 y un wRC+ de 121. Pages ha desaparecido, mientras que Varsho ha mantenido una presencia constante en la alineación.

Ventaja: Blue Jays

Jardín derecho: Teoscar Hernández vs. George Springer

George Springer tuvo posiblemente la mejor temporada de su carrera en 2025 a sus 36 años, y además ha sido increíblemente decisivo para los Blue Jays. Esa fue básicamente la historia de Teoscar Hernández en 2024.

Springer tuvo un wRC+ de 166, el mejor de su carrera, mientras que Hernández decayó tras firmar un contrato de tres años por $66 millones con Los Ángeles durante la temporada baja. Su wRC+ bajó a 102 desde los 132 que alcanzó en 2024, y su wOBA bajó de .360 a .315.

Sin embargo, Hernández ha mejorado en la postemporada, lo que dificulta esta predicción. Tiene una línea ofensiva de .268/.302/.585 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en la postemporada, y su wRC+ ha subido a 142. Springer lo ha igualado, con una línea ofensiva de .239/.321/.690 con cuatro jonrones, nueve carreras impulsadas y un wRC+ de 150. Ambos jugadores han ganado títulos anteriormente, pero Springer fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial con los Astros en 2017. Ha tenido la mejor temporada y tiene la historia de su lado.

Ventaja: Blue Jays

Bateador designado: Shohei Ohtani (Dodgers) vs. Bo Bichette (Blue Jays)

Ohtani es el jugador más singular de la historia del béisbol. Podría poner un montón de cifras para demostrarlo, pero sería una pérdida de tiempo para todos.

Es decir, acaba de lograr posiblemente la mejor actuación en playoffs de la historia del deporte durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Bichette tuvo una temporada fenomenal, y su regreso debería ser una gran ventaja para los Blue Jays, pero nada puede igualar lo que Shohei puede hacer.

Ventaja: Dodgers

Rotación inicial

Los Blue Jays tienen algunos nombres en su rotación, pero este no se acerca ni de lejos. O sea, Shohei Ohtani es el cuarto abridor de Los Ángeles. ¡Qué locura!

En 10 juegos de esta postemporada, la rotación de los Dodgers tiene un récord combinado de 7-1 con una efectividad de 1.40, un WHIP de 0.75 y 81 ponches. Estas cifras lideran la clasificación de postemporada.

Blake Snell ha estado fenomenal, con un récord de 3-0 con una efectividad de 0.86 y un WHIP de 0.52, mientras que Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow se han combinado para un récord de 2-1 con una efectividad de 1.36.

Ohtani ha lanzado dos veces, ambas victorias, y en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, lanzó seis entradas en blanco, permitiendo dos hits y dos bases por bolas, con 10 ponches. La rotación de Los Ángeles sufrió lesiones durante toda la temporada, pero ahora está completa y domina.

Los abridores de Toronto también han tenido un desempeño excelente en la postemporada. Tienen un récord combinado de 5-2 con una efectividad de 3.33 y un WHIP de 1.17. Kevin Gausman ha liderado sus tres aperturas, con marca de 2-1, una efectividad de 2.00 y un WHIP de 1.06.

Mientras tanto, Shane Bieber y el novato Trey Yesavage han tenido grandes aperturas. Max Scherzer también tuvo una actuación destacada en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana .

El lanzador de 41 años remontó el reloj, permitiendo dos carreras y tres hits en 5 2/3 entradas en un momento clave.

Si bien los Blue Jays han estado presentes y lanzado bien, los Dodgers han dominado. Más que nada, su pitcheo abridor es la mayor ventaja en esta serie.

Ventaja: Dodgers

Bullpen

Este ha sido un punto débil para ambos equipos durante toda la temporada. Durante la temporada regular, los Blue Jays ocuparon el puesto 16 en efectividad del bullpen (3.98), mientras que los Dodgers ocuparon el 21 (4.27).

Las cosas no han ido mucho mejor en los playoffs, ya que el bullpen de Los Ángeles ha registrado una efectividad de 4.88 y un WHIP de 1.66, mientras que el grupo de Toronto tiene una efectividad de 5.52 y un WHIP de 1.49. La situación ha sido muy complicada para ambos equipos.

Si bien los Dodgers no cuentan con un bullpen eficaz, Roki Sasaki ha logrado consolidar la parte trasera del equipo.

En siete apariciones en postemporada, el novato tiene una efectividad de 1.13 y un WHIP de 0.63, además de tres salvamentos. Alex Vesia también ha sido confiable, mientras que Blake Treinen y Emmet Sheehan no lo han sido.

La única ventaja de Los Ángeles es que sus relevistas están frescos gracias a algunas actuaciones dominantes de los abridores del equipo. Los relevistas de los Dodgers solo han lanzado 27 2/3 entradas en esta postemporada, a diferencia de las 45 2/3 de los Blue Jays.

Toronto tuvo una gran actuación de su bullpen en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero esa ha sido la excepción, no la regla.

El cerrador Jeff Hoffman ha conseguido dos salvamentos y ha registrado una efectividad de 1.23 y un WHIP de 0.68 en seis apariciones, pero aparentemente todos los demás han tenido al menos una crisis.

Hace meses, esto se habría revertido, pero los Dodgers tienen lo mejor de los bullpens inestables.

Ventaja: Dodgers

Resultado final: Dodgers, 6–5

Por: Ryan Phillips

Sports Illustrated