En el béisbol, ningún jugador puede ganar o perder un campeonato: esto no es la NBA. Cada puesto en la plantilla es un engranaje, cada enfrentamiento es solo un hombre contra otro; no se puede conectar un jonrón de seis carreras.

Pero un jugador todavía puede marcar la diferencia en una serie, como hemos visto a lo largo de esta postemporada.

Lo mismo ocurrirá en la Serie Mundial, que comienza el viernes entre los Blue Jays de Toronto y los Ángeles Dodgers.

El dominicano

Vladimir Guerrero Jr está en su mejor momento en la postemporada, bateando .442 y liderando a todos con seis jonrones, algo particularmente impresionante porque había bateado de 22-3 (.136) en sus tres series de postemporada antes del año.

Es la cara de este equipo y, de hecho, la cara del béisbol en Canadá.

Si los Blue Jays ganan este Clásico de Otoño, se le erigirán más estatuas de las que se pueden contar.

El japonés

Shohei Ohtani viene de efectuar una de las actuaciones más memorables en la historia de MLB.

Lanzó seis entradas en blanco con 10 ponches y pegó 3 jonrones. Nadie más en el béisbol lo hace.

Ohtani puede conectar un jonrón, robar una base, lanzar cinco entradas en un juego decisivo. Cada uno de estos factores merecería su propia sección, pero Shohei hace todo esto él mismo. Son dos estrellas en una, y eso es una ventaja de los Dodgers.