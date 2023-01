Los Pioneros a la final del Clásico Boyón Domínguez

Solamente está exento de fracasos el que no hace esfuerzos”.

El club Los Pioneros derrotó anoche 85 puntos por 84 al equipo de Bameso en un dramático partido para conseguir el boleto a la final del Clásico de Basket Boyón Domínguez, que en esta ocasión está dedicado al ministro de Deportes, Francisco Camacho.

Faltando 10 segundos y Bameso dominando el encuentro 83 por 82, un jugador de los bamesianos cometió doble dribling, dando la oportunidad a que el veloz Eddy Mercedes, penetrara y diera un sensacional pase a Eusebio Suero debajo del tablero que encestó, recibiendo a la vez, una falta personal que convirtió para virar el encuentro 85-84, restando cuatro segundos para concluir el encuentro.

El pimentoso armador Eddy Mercedes, del club Los Pioneros, burla la defensa de los bamesianos.

David Peguero, armador del Bameso y quien realizó un tremendo partido, intentó anotar de más de media cancha, pero fue imposible y la escuadra de Villas Agrícolas logró avanzar a la final contra el club Mauricio Báez para disputar la Copa Banreservas.



Los héroes

Eusebio Suero y Eddy Mercedes masacraron la defensa del Bameso para convertirse en los héroes del partido.

Eusebio hizo de todo en el tabloncillo. Anotó 38 puntos y capturó 22 rebotes, mientras que Eddy Mercedes terminó con 35, 6 rebotes y 6 asistencias.

Por Bameso: David Peguero, 35 y Joshua Méndoza, 14.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.