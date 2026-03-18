La agrupación mexicana Los Tigres del Norte se prepara para hacer historia en la República Dominicana con su primer concierto en el país, pautado para el 16 de mayo en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo.

El concierto forma parte de su nueva gira internacional “Los Tigres del Mundo: El norte más allá de la frontera”, una propuesta que no solo busca reencontrarse con su público, sino también tender puentes culturales entre México y la nación caribeña.

En un encuentro con la prensa, los integrantes de la agrupación destacaron la importancia de este momento dentro de su carrera, no solo por tratarse de su debut en suelo dominicano, sino también por el valor simbólico que representa para su trayectoria internacional.

“Siempre que llegamos a un país lo hacemos con el deseo de gustar, de grabar en el corazón de la gente y, sobre todo, de regresar”, expresaron, al tiempo que reconocieron que, aunque su visita ha tardado en concretarse, nunca faltó la intención de presentarse ante el público dominicano. La agrupación, considerada un referente de la música regional mexicana, reafirmó su compromiso con sus raíces musicales, asegurando que su esencia ha sido clave para conectar con audiencias en distintas partes del mundo.

“Hemos sido muy respetuosos de nuestro género. Podemos colaborar con otros estilos, pero siempre manteniendo nuestra identidad”, señalaron. Sobre lo que el público puede esperar del concierto, adelantaron que será un recorrido por las historias que han marcado su carrera.