El veterano bachatero Luis Segura demandó al merenguero y director de orquesta Bonny Cepeda por este atribuirse los derechos autorales del súper éxito Pena por ti.

La demanda fue interpuesta por ante la Octava Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, por daños y perjuicios, así como por violación al derecho de autor, informó una fuente de muy entero crédito a El Nacional.

La fuente explicó que en abril del 2024 la empresa Segura Interprise, representante del llamado Papá de la Bachata, inició el proceso de subir sus creaciones en las plataformas de música digital y para su sorpresa, al intentar subir la menciona canción le notificaron que estaba registrada por Fernando Antonio Cruz Paz, nombre de pila de Bonny Cepeda.

“Al tratar de subir Pena les llegó una notificación de que no podían monetizarla porque ya tenía derecho de propiedad, cuando investigaron se enteraron que está registrada a nombre del señor Cepeda”, asegura la fuente.

Los representantes legales notificaron al popular merenguero en noviembre del 2024, “pero éste no ha tenido ningún tipo de acercamiento con ellos por lo que procedieron a someterlo. Según la fuente la audiencia fue fijada para el 18 de febrero.

La versión Pena de Bonny Cepeda, interpretada por José Lucía, forma parte del álbum El Mandamás, lanzado al mercado en 1983. “En la voz de Lucía se difundió en República Dominicana, pero en Centro y Suramérica quien la interpretaba era el señor Cepeda”.

“Su pegada con esa canción en esos lugares, además de varias islas del Caribe fue tan grande que intencionalmente él ocultó el autor. Como en esos tiempos no existían redes él pensó que nadie se enteraría”, agregó.

Aseguró que la familia de Luis Segura estaría molesta con el intérprete de Asesina, porque a pesar de que lo notificaron en varias ocasiones, nunca han recibido una respuesta del merenguero.

“Don Luis Segura decidió acudir a los tribunales, porque se trata de un hecho que viola todas las legislaciones sobre derecho de autor, derechos patrimoniales, propiedad intelectual, además de los daños y perjuicios que le ha causado”, concluyó la fuente.

Víctima de un amigo

El pasado octubre legendario bachatero denunció que “personas inescrupulosas” han cometido “irregularidades” con sus obras musicales.

A través de su cuenta de Instagram dijo amargamente ser victima de un amigo que le cambió el nombre a sus canciones destacando el éxito Pena por ti.

“Estoy aquí defendiendo 60 años de carrera, el cual me he sentido mal porque hoy en día yo he visto en la tecnología que antes no lo sabía principalmente mi canción Pena por ti, la estaré defendiendo hasta la muerte; con amigo que venía aquí y me hacia creer que era amigo mío y era mi peor enemigo, me daba la mano con tanto cariño y yo creía en ese amigo que venía aquí a mi casa, él sabe quién es, él sabe lo que hacía”, decía en la publicación que tituló “Rompo el silencio”.