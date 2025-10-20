Lula nombra secretario general de la Presidencia a un importante referente de la izquierda

São Paulo.– El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, nombró este lunes al diputado Guilherme Boulos como nuevo titular de la Secretaría General de la Presidencia, en reemplazo de Márcio Macêdo, quien ocupaba el cargo desde el inicio del actual Gobierno en 2023.

Boulos, una figura destacada de la izquierda brasileña, asumirá como ministro de Estado, lo que representa un giro hacia sectores más progresistas, a los que Lula busca acercarse de cara al panorama electoral de 2026.

Con este cambio, el Gobierno pretende fortalecer el vínculo con los movimientos sociales, uno de los pilares históricos del lulismo, pero que en los últimos años han expresado cierta distancia ante decisiones consideradas moderadas por el Ejecutivo.

Con 43 años, Guilherme Boulos es un conocido activista en defensa del derecho a la vivienda. Fue líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), desde donde promovió durante años la ocupación de terrenos vacíos para presionar por políticas públicas.

Pese a haber crecido en un entorno privilegiado —es hijo de médicos y estudió en escuelas privadas—, Boulos canalizó desde joven su militancia hacia la lucha por la equidad social.

Su carrera política se consolidó con el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con el que fue candidato a la alcaldía de São Paulo en 2020 y nuevamente en 2024.

En su última campaña electoral, contó con el apoyo explícito de Lula, aunque fue derrotado por Ricardo Nunes, respaldado por la derecha y con el visto bueno del expresidente Jair Bolsonaro.

En las elecciones de 2022, Boulos fue elegido diputado federal con la segunda mayor votación del país, consolidando su proyección nacional. Su llegada al gabinete busca ampliar las bases del Gobierno, especialmente entre sectores populares y activistas urbanos.

La designación fue anticipada por medios brasileños como parte de una estrategia para reactivar la agenda social del Gobierno y proyectar nuevas alianzas con vistas a la elección presidencial de 2026.