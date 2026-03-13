El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva habla en el Foro Empresarial Corea-Brasil en Seúl, Corea del Sur, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

São Paulo.— El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que su gobierno revocó el viernes la visa a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, medida que calificó como recíproca luego de que el año pasado Washington retirara las visas a funcionarios brasileños.

La decisión de Lula contra Darren Beattie está vinculada a una medida tomada en agosto por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que se revocaron y restringieron las visas de algunos funcionarios brasileños quienes, según Washington, tenían vínculos con un programa cubano que envía médicos al extranjero.

El jueves, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes le negó a Beattie el acceso a la prisión de Brasilia donde está encarcelado el expresidente Jair Bolsonaro.

“A ese estadounidense que dijo que había venido aquí para visitar a Jair Bolsonaro se le prohibió hacerlo”, señaló Lula, y agregó que se le impedirá entrar a Brasil hasta que se restituyan las visas del ministro de Salud de Brasil y de su familia.

Moraes, quien condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023, indicó en su fallo que Beattie había solicitado una visa para asistir el miércoles al Foro Brasil–Estados Unidos de Minerales Críticos en São Paulo.

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En el fallo se menciona la postura de la cancillería brasileña de que la visita de Beattie a Bolsonaro podría representar una “injerencia indebida”.

Lula, de 80 años, se postula a la reelección a finales de este año, y se espera que el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del líder de extrema derecha, sea su principal rival en su intento por un cuarto mandato.

Un funcionario del gobierno brasileño declaró el viernes a The Associated Press que la visa de Beattie fue revocada debido a “la omisión de información y mentiras sobre el propósito de la visita al solicitar su visa”.

El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a declarar públicamente sobre el asunto.

La Casa Blanca no comentó la decisión de Lula ni el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En repetidas ocasiones, Lula ha sugerido que quiere reunirse con Trump en Washington este mes para hablar sobre aranceles, cooperación en seguridad y otros temas, pero no se ha fijado ninguna fecha.

En el perfil de Beattie en el sitio web del Departamento de Estado se indica que se incorporó “procedente del sector privado, donde trabajó como empresario de medios y estratega político”. También se señala que ha servido en el gobierno como redactor de discursos de la Casa Blanca y asesor de políticas.