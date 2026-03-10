El Supremo de Brasil autoriza que un asesor de Trump visite a Bolsonaro en prisión

BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/09/2025.- Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges ARCHIVO

São Paulo. — La Corte Suprema de Brasil autorizó que un asesor del presidente estadounidense Donald Trump visite al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple condena en prisión, el próximo 18 de marzo, según informó este martes el tribunal.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable del proceso que llevó al líder ultraderechista a cumplir una condena de 27 años de cárcel por golpismo.

El juez permitió que Bolsonaro reciba al activista conservador Darren Beattie, actual asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EE.UU., entre las ocho y las diez de la mañana del miércoles de la próxima semana.

Condiciones de la visita autorizada

De acuerdo con el fallo judicial, Beattie podrá acudir acompañado de un traductor, cuya identidad deberá ser informada previamente a las autoridades.

La autorización responde parcialmente a la solicitud presentada por los abogados de Jair Bolsonaro, quienes habían pedido que la visita se realizara de forma excepcional el 16 o el 17 de marzo.

Sin embargo, el magistrado Alexandre de Moraes rechazó modificar el calendario de visitas del centro penitenciario.

El juez argumentó que no existe previsión legal para alterar el día establecido y subrayó que los visitantes deben adaptarse al régimen del establecimiento penitenciario y no al contrario.

Reuniones políticas y tensiones diplomáticas

Durante su estancia en Brasil, se espera que el asesor de Donald Trump también se reúna con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y considerado uno de los principales candidatos de la derecha para las elecciones previstas en octubre próximo.

En el pasado, Darren Beattie acusó públicamente al juez Alexandre de Moraes de ser “el principal arquitecto de la censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores”.

El activista incluso defendió la aplicación de sanciones contra el magistrado brasileño.

El Gobierno de Trump incluyó el año pasado a De Moraes en una lista de presuntos violadores de derechos humanos, lo que implicó la congelación de bienes y activos que pudiera tener en Estados Unidos.

No obstante, esas sanciones fueron levantadas meses después, en medio de negociaciones con el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reducir las tensiones entre ambos países.

Aunque Lula da Silva sigue siendo considerado favorito en los sondeos, el senador Flávio Bolsonaro ha reducido la distancia en algunas encuestas e incluso aparece técnicamente empatado con el líder del Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las próximas elecciones.