Macarrulla dice gobierno comenzará discusión Pacto Fiscal para que entre en vigencia a enero 2022 

Santo Domingo,- El ministro de la Presidencia informó que el gobierno espera que la Pacto Fiscal entre en vigencia en el mes de enero del próximo año. El ingeniero Lisandro Macarrulla aseguró que eso va bien, dentro de la coyuntura política, económica y social que está viviendo el país.

Macarrulla agregó que las discusiones comenzarán ahora, y en tal sentido ya se han empezado los contactos en el marco del Consejo Económico y Social (CES) que es donde se debe debatir ese tema.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario palaciego explicó que, dentro del CES, se procederá similar a como se hizo con el Pacto Eléctrico.

Sobre el Pacto Eléctrico precisó que ya se están implementando muchas de las cosas que se establecían en el mismo, y que eran los elementos que realmente influyeron para que no se firmara la vez anterior.

“Pero nosotros nos estamos programando para que el Pacto Fiscal inicie en enero del año que viene o a principio de año, todo depende de cómo esté la coyuntura”, afirmó.

El expresidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada insistió en que la idea es que el Pacto entre en vigencia en los primeros meses del 2022.

“Entre en vigencia en los primeros meses del año que viene, y vamos a empezar a discutir ahora, y ya se han empezado contactos dentro del Consejo Económico y Social que es donde debe empezar la discusión de este tema”, reiteró.

Explicó que la idea es que antes del mes de octubre, fecha en que se debe someter el Presupuesto General del Estado para el año 2022, el gobierno tendría los indicadores definidos que le permitan incluir la partida en la pieza presupuestal.

“Ese es el propósito, claro, si la situación de la pandemia se agrava, si el combustible llega a cien dólares, que son factores exógenos que no controlamos, ya el escenario es diferente, pero ya estamos interactuando con muchos sectores que van a ser protagonistas de ese proceso”, aclaró Macarrulla.

Cuestionado en el sentido de que si el gobierno, con la implementación del Pacto Fiscal, no teme a lo ocurrido en Colombia donde la aprobación de una reforma fiscal impulsada por el presidente Iván Duque provocó un estallido social con decenas de muertos, cientos de apresados, desparecidos y daños millonarios a las propiedades pública y privada, el funcionario sostuvo que son realidades muy diferentes.

Dijo que el gobierno ha aprendido de la experiencia de América Latina, no solamente de Colombia, y la reforma se hará con los ajustes que las circunstancias imponen para que no ocurra una situación de ese tipo.



Gobierno ha invertido U$500 millones en compra vacunas Covid, dice habrá Presupuesto Complementario



El ingeniero Lisandro Macarrulla aseguró que próximamente el gobierno estará sometiendo a las cámaras legislativas un Presupuesto Complementario.

“sí, habrá Presupuesto Complementario, eso se tendría que definir antes de julio, porque recuerde que hay que presentarlo, eso va a estar listo para esa fecha, lo estamos trabajando”, respondió el ministro de la presidencia ante una pregunta en ese sentido.

Macarrulla informó que el gobierno ha invertido U$500 millones en la compra de vacunas, cuyos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto que se está ejecutando.

“Nosotros hemos gastado U$500 millones en vacunas, por eso somos uno de los países del mundo que, en términos relativos, ha vacunado mayor cantidad de su población”, precisó el funcionario.

Dijo que esa es una de las razones por la que República Dominicana tiene un nivel de mortalidad tan bajo.

“Y por eso el turismo está regresando, porque confía en un país que en pocos días tendrá el 60 o el 70 por ciento de su población vacunada”, indicó el político y empresario.

Precisó que los $500 millones de dólares destinados para la compra de las vacunas es una sola partida de las que no habían sido contempladas en el Presupuesto que está en ejecución.

“Y así hay muchas otras, como el subsidio otorgado para que el precio del pan se venda a cinco pesos, y todo eso tendrá que contemplarse en ese Presupuesto Complementario”, explicó.



No descarta factores especulativos en alzas de precios de los productos de la canasta familiar



El ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla no descarta que en las alzas que se han producido en los precios de los productos de la canasta familiar influyan factores especulativos.

“Obviamente que hay gente que trata siempre de especular, eso es difícil de controlar, y la historia reciente demuestra que ni siquiera cuando existían las leyes de control de precios, era difícil controlarlo”, admitió el expresidente de la Asociación de Industria de República Dominicana.

Macarrulla explicó que el gobierno está trabajando directamente con cada sector, y han encontrado mucha receptividad para que eso no ocurra.

“Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir siempre que haya escasez, y hay escasez, no aquí, sino en toda parte del mundo”, aclaró.

Dijo que ha habido una explosión de la demanda en una economía que estaba cerrada, y eso no es un caso particular de la República Dominicana.

Sostuvo que las variables que se pueden controlar localmente el gobierno lo está llevando a cabo, y en tal virtud puso como ejemplo que el país está completamente sembrado, en un proceso productivo que ha salido un poco más caro porque han subido insumos como el caso del abono, pero se está trabajando para que no haya desabastecimiento.

“Al contrario, lo que se está viendo en los medios de comunicación, y la oposición nos está criticando, es que muchos agricultores están perdiendo los productos porque tienen una sobre oferta”, señaló.

Dijo que esa situación está siendo enfrentada con programas específicos a través de las ventas populares que realiza el Instituto Nacional de Estabilización de Precios.

Entonces eso sabemos que ocurre, siempre va a ocurrir y habrá cierto grado de especulación, pero la responsabilidad de las autoridades es evitar que eso ocurra.

Sobre la posibilidad de autorizar importación de los productos que han subido de precio, recordó que en el país la importación está abierta, pero aclaró que con eso no se logrará ningún impacto porque dichos rubros están caros en toda parte del mundo, y lo único que se lograría con eso es dañar la producción local.

Macarrulla dijo que para enfrentar los efectos de la inflación en los comodities como el maíz, la harina y la soya, y su repercusión en los precios de los alimentos a nivel local, el gobierno ha ejecutado algunos programas puntuales, como subsidio para mantener el precio del pan, y mitigar las alzas en rubros como la carne de pollo, cerdo y los huevos.

“No es que no han subido, no han subido lo que debió haber subido por efecto del incremento de los costos”, señaló.

Dijo que ese programa de subsidio focalizado que ha implementado el gobierno ha evitado mayor incremento en los precios de los alimentos y de los combustibles.

Agregó que el subsidio a los precios de la gasolina se ha incrementado para evitar que el aumento del barril de petróleo se refleje en los hidrocarburos.