Francia.- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este miércoles a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por «frenar» la deforestación en el país sudamericano, acelerada durante la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

«Saludo el compromiso del presidente Lula, que ha frenado lo que estaba haciendo la administración precedente» respecto a la deforestación en zonas como la Amazonía, manifestó Macron durante su intervención en un panel sobre los 10 años de la cumbre del clima en la capital francesa, dentro del Foro de la Paz de París.

Macron explicó que «el corazón de la batalla en favor del clima» reside no solo «en la política de reforestación, sino en la conservación de los bosques originarios y los manglares«.

Quizas te interese: Río de Janeiro: Masacre deja 119 muertos en redada policial

«Tenemos tres cuartos de la biodiversidad mundial en esos bosques primarios», señaló el mandatario francés, quien advirtió que destruirlos significaría «retroceder varios peldaños» en la lucha contra el cambio climático, ya que son los pulmones del planeta, como la Amazonía.

Desarrollo, desigualdad y cooperación global

El presidente también apuntó a la necesidad de conjugar el desarrollo económico con la lucha contra las desigualdades en los planes nacionales para frenar el calentamiento global, e hizo una autocrítica hacia los países desarrollados.

«Le decimos a los países en vías de desarrollo ´no debéis iniciar explotaciones de gas porque no es bueno para el planeta´. Y estos países responden: ´qué curioso, porque vosotros (los europeos) abrís centrales de carbón ya que no disponéis del gas ruso y venís a darnos una lección´», declaró.

Para resolver esta cuestión, Macron abogó por «una estrategia global» que combine la captación de fondos públicos y privados.

De cara a la COP30 de Brasil, y gracias a los avances tecnológicos, el presidente se mostró optimista sobre el lanzamiento de una coalición contra los gases metano, producidos en gran parte por el ganado vacuno y considerados de los que más contribuyen al calentamiento del clima.