Nueva York, EE. UU. – Un insólito momento se produjo cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, intentaba cruzar calles de Nueva York y fue detenido por una caravana en la que viajaba el expresidente Donald Trump.

Ante la situación, Macron llamó por teléfono a Trump para informarle del incidente y solicitar una reunión sobre la situación en Gaza. Ambos mandatarios se encuentran en la ciudad para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Puedes leer: Boric exige juicio contra Netanyahu por crímenes en Gaza

Los medios de comunicación franceses que grabaron la escena dijeron que Trump estaba efectivamente al otro lado del teléfono. Macron pudo continuar su paseo unos minutos más tarde, cuando se reabrió la calle.