Washington. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles que todas las banderas del país ondeen a media asta en señal de duelo por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, uno de sus aliados más cercanos en el ámbito político y mediático.

“En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde”, publicó Trump en la red social Truth Social. Puedes leer: Charlie Kirk, activista ultraconservador y aliado de Trump, asesinado a los 31 años en Utah

La medida fue acompañada por la cancelación de una cena oficial que el mandatario tenía programada esa misma noche con colaboradores, la cual se celebraría en la Rosaleda de la Casa Blanca.

Asesinato durante evento universitario

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento frente a cientos de personas en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en el estado de Utah.

Inicialmente, las autoridades informaron sobre la detención de una persona en relación con el caso. Sin embargo, el diario The New York Times aclaró que el arrestado no es el autor del disparo. La investigación sigue en curso.

Kirk fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La noticia fue dada a conocer por el propio presidente Trump.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk era conocido por ser el fundador de Turning Point USA, una influyente organización juvenil y estudiantil que promueve los valores del conservadurismo estadounidense en campus universitarios.

Casado y padre de dos hijos

Comentarista, activista y escritor

Participaba frecuentemente en debates públicos y universitarios , donde confrontaba ideas con estudiantes progresistas

, donde confrontaba ideas con estudiantes progresistas Figura habitual en mitines de campaña de Donald Trump

Presente en la ceremonia de investidura presidencial

Kirk era considerado una de las voces jóvenes más prominentes del movimiento conservador, y su asesinato ha generado una ola de reacciones tanto en medios políticos como sociales.