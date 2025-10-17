Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que las dificultades y las «acechanzas» unen «desde el corazón» a su país y a Cuba, que celebró un acto multitudinario en La Habana en apoyo al Ejecutivo chavista.

Durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en Caracas, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro afirmó: «Estamos unidos. Juntos hoy más que nunca. Las dificultades, las acechanzas nos unen desde el corazón, Cuba y Venezuela, un solo pueblo y una sola bandera».

El mandatario agradeció al Gobierno cubano y a los ciudadanos de la isla por lo que calificó como una «inmensa movilización de solidaridad, apoyo y cariño».

«Ustedes no saben lo importante que es para nuestro pueblo estar unidos y recibir el amor, el apoyo solidario del pueblo cubano. Así que Cuba y Venezuela levantamos una sola bandera: la libertad, la independencia, la vida, la bandera de la victoria que nos pertenece», añadió Maduro.

En el acto en La Habana participó el presidente Miguel Díaz-Canel, así como una delegación venezolana encabezada por el primer vicepresidente del Parlamento Suramericano, Pedro Infante.

Quizas te interese: Los seguridad heridos de la UASD se recuperan tras tiroteo; agresor habría actuado tras altercado previo

El mandatario venezolano también criticó el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que forma parte de una operación contra el presunto narcotráfico desde Venezuela.



Según el Ejecutivo chavista, la operación representa una amenaza con fines de «cambio de régimen» y busca «apropiarse» de los recursos naturales, como el petróleo.

Actualmente, EE.UU. mantiene unos 10.000 soldados en la región, principalmente en bases en Puerto Rico, además de un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. El país también cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino desplegados en el Caribe.

El jueves, Maduro denunció que el expresidente Donald Trump ordenó a la CIA realizar operaciones encubiertas para «acabar con Venezuela», tras la confirmación del propio Trump sobre esas acciones.