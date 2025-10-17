Santo Domingo.– Los dos miembros del cuerpo de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que resultaron heridos por arma de fuego durante un incidente en el campus principal se encuentran recibiendo atención médica y evolucionan de manera estable, informó el director general de Comunicaciones de la universidad, Roberto Tejada Muñoz.

Uno de los agentes fue trasladado al Centro Médico Domínico Cubano tras recibir un disparo en el rostro, mientras que el segundo fue sometido a una cirugía y será nuevamente intervenido en la mano izquierda.

Ambos permanecen bajo observación y presentan signos de mejoría, según reportes médicos citados por Tejada Muñoz en declaración a la prensa.

Orígenes del incidente

El hecho se originó luego de que el agresor, estudiante de Derecho, regresara armado al campus tras un conflicto con la seguridad la noche anterior.

En ese primer encuentro, el joven fue retenido en un área prohibida y oscura dentro del recinto, por lo que la seguridad universitaria le confiscó sus documentos y le indicó regresar al día siguiente para retirarlos.

Al presentarse nuevamente en la universidad, el estudiante llegó acompañado de otra persona y portando una escopeta calibre 12 en su vehículo. Luego de recoger sus documentos, se trasladó a otra zona del campus donde ocurrió el tiroteo que dejó heridos a los dos agentes.

Detención y proceso legal

Tras el incidente, el joven fue retenido por estudiantes y personal de seguridad, y posteriormente entregado a la Policía Nacional.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras que la UASD refuerza sus protocolos de seguridad y vigilancia en el campus.