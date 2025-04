Aranceles: Abinader elige diálogo, no confrontación

Frente a los aranceles de un 10 % a las exportaciones no queda más alternativa que la evaluación anunciada por el presidente Luis Abinader para explorar salidas que de alguna manera beneficien al país. Cierto es que en términos relativos el país no fue tan afectado como otras naciones de la región, pero eso no significa que no fuera afectado.

Puede tranquilizar que los sectores productivos no se hayan sentido tan inquietos por los efectos de la tarifa a las exportaciones a Estados Unidos.

Abinader está claro al decir que se tiene que ver y evaluar la medida para tomar las medidas que aconsejen las circunstancias.

Si bien expresó que aunque el arancel no debió existir, una manera de decir que está en desacuerdo, después de todo República Dominicana es el país al que menos se le aplicaron las tarifas en términos relativos.

Mientras algunas naciones han reciprocado el incremento de los aranceles, otros, como este, han obrado por la cautela. Bien hace el Gobierno en organizar una mesa sectorial para examinar la profundidad y el efecto de la medida.

El caso de México, al que no se han aplicado aranceles, se presenta como una incógnita. Dadas las buenas relaciones diplomáticas es oportuno el acercamiento con Estados Unidos para negociar la posible eliminación de los aranceles.

En una coyuntura tan compleja, el Gobierno y los empresarios tienen que avanzar todos los pasos que sean necesarios para, en caso de que no se pueda obtener algún provecho, evitar mayores efectos negativos.