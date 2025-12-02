En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve un mapache borracho que se quedó dormido en el baño de una licorería el sábado 29 de noviembre de 2025 en Ashland, Virginia. (Samantha Martin/Protección del condado de Hanover vía AP)

Ashland, Virginia, EE.UU. — Un inesperado “intruso” provocó destrozos en una tienda de licores cerrada en horas de la madrugada: un mapache que cayó desde el techo, llegó hasta el estante de whisky y terminó rompiendo botellas y dejando el piso empapado de alcohol.

El pequeño invasor, que entró como si fuera un ladrón enmascarado, fue encontrado horas después profundamente dormido en el piso del baño, aparentemente tras una accidental —y abundante— degustación de bebidas.

Un empleado de la tienda de licores en el área de Ashland, Virginia, encontró al mapache dormido en el piso del baño tras su borrachera el sábado por la mañana.

La intervención de las autoridades

«Personalmente, me gustan los mapaches», afirmó Samantha Martin, una agente que trabaja en el control de animales local. «Son criaturas graciosas. Se cayó por una de las baldosas del techo y se desató por completo, bebiendo de todo».

Martin dijo que llevó al mapache al refugio de animales, aunque tuvo su buena dosis de risas en el camino.

«Otro día en la vida de un agente de control de animales, supongo», expresó.

Recuperación y una resaca memorable

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover elogió a Martin por manejar el allanamiento y confirmó que el mapache se había recuperado.

«Después de unas horas de sueño y sin signos de lesiones (aparte de tal vez una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado de manera segura de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que meterse sin permiso no es la solución», dijo la agencia.