Abinader anuncia intervención en drenaje y asistencia social

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este martes una serie de intervenciones destinadas a mitigar los efectos de las recientes lluvias y resolver problemas históricos de drenaje en diversos sectores del Gran Santo Domingo y el interior del país.

Tras sostener conversaciones con las autoridades municipales en un recorrido por el sector Los Platanitos, de la capital, el mandatario confirmó que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ya se encuentra operando en las zonas afectadas.

En ese sentido, informó que se iniciará la recuperación de pozos existentes y la construcción de nuevas unidades en las comunidades de El Arco, Enriquillo y Gregorio.

De igual modo, el Gobierno pondrá en marcha proyectos de infraestructura en los sectores de El Tamarindo y Villa Faro para abordar problemas que, según el presidente, han persistido durante años.

El jefe de Estado subrayó la transformación que ha sufrido el clima debido al calentamiento global, lo que ha generado precipitaciones significativas en gran parte del territorio nacional.

«El Gobierno estará tomando todas las medidas; incluso hemos ayudado con raciones alimenticias en gran parte del país», afirmó el mandatario.

Abinader detalló que las autoridades están acumulando suministros para iniciar la distribución de enseres domésticos una vez que cesen las lluvias. El plan de asistencia está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad en localidades como Los Platanitos, El Hoyo de Chulín y El Hoyo de Bayacanes.