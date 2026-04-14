Gobierno entregará bono de RD$7,000 a familias afectadas por lluvias

La Dirección de Desarrollo Social Supérate anunció que el Gobierno activará un bono de emergencia de RD$7,000, en beneficio de unas 10,000 familias afectadas por las recientes lluvias que provocaron inundaciones.

El anuncio fue hecho por la directora de la entidad, Mayra Jiménez, durante la entrega del bono en un operativo de Supérate realizado en Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Con el bono entreado hoy y el próximo jueves, la institución habrá impactado a 446 hogares inundados con las inundaciones de febrero en las provincias Espaillat y María Trinidad Sánchez.

Bono a familias afectadas

Asimismo, la directora indicó que se entregará el bono a 2,190 familias de Montellano, provincia de Puerto Plata. De igual modo, contempla entregarlo en Valverde, Santiago, Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, durante la entrega de bono a familias afectadas.

“ Garantizar protección integral de un enfoque de derechos es un compromiso ineludible con nuestras familias Supérate y con toda la población que vive en pobreza y vulnerabilidades, especialmente en momentos críticos como los que enfrentamos producto del cambio climático”, destacó Jiménez.

En la actividad, en la que participó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, se informóque el bono de RD$7,000 representa un apoyo de RD$15,330,000 para las familias que han sido afectadas.