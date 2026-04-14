Santo Domingo.- Los maestros de escuelas recibieron en los últimos años casi 13,000 millones de pesos en aumentos de salarios, siendo el sector del Gobierno mejor remunerado, a pesar de que la educación pública sigue teniendo deficiencias que parecen insalvables.

El primero de mayo de 2024, el Gobierno dispuso un incremento del 8% a los profesores del Estado, con una inversión de RD$5,174.5 millones en lo que restaba de ese año y aproximadamente RD$7,474.2 millones para 2025.

Una publicación en la página web del Minerd indica que el gasto en sueldos fijos de los docentes pasó de RD$83,670 millones en 2022 a RD$110,270 millones en 2024, sumando más de RD$287,390 millones en ese período, lo que representa un aumento del gasto de RD$26,000 millones anuales en remuneraciones.

Entre 2022 y 2024, el incremento salarial a favor de los maestros fue de un 18%.

Estos ajustes elevaron el salario promedio de los maestros por encima de la inflación acumulada del período señalado.

La misma fuente indica que, de 2022 a 2024, el Minerd invirtió más de RD$474,000 millones en el bienestar de los maestros, lo que incluye aumentos salariales, incentivos por evaluación del desempeño, pensiones y formación continua.

Desde 2023, un incremento salarial también favoreció a 21,464 maestros jubilados y pensionados, elevando a RD$25,000 el salario a quienes ganaban menos de esa cantidad, y a RD$30,000 el sueldo de los que recibían sobre los RD$25,000 y menos de RD$30,000.

Dando cumplimiento a la Orden Departamental 43-2019, que implementa el procedimiento para el pago de suplentes de todos los niveles, por concepto de licencias por enfermedad común, pre y postnatal, la cartera educativa ejecutó RD$125,221,514.94 en 2022 y RD$582,408,085.13 en 2023.

Asimismo, otorgó a la ARS SEMMA una partida presupuestaria de RD$429,402,400 en 2022 y volvió a ejecutar este monto en 2023 para contribuir con la salud de los docentes y de sus dependientes.

En 2024, el Minerd tiene presupuestado entregar RD$71,578,067 a la aseguradora de riesgos de salud de los maestros.

En 2023, se aumentó un 7% a los directores de centros educativos y a los jubilados y pensionados.

Entre 2022 y 2024, en formación docente, la institución invirtió RD$14,419 millones en formación continua y becas para docentes.

Para junio de este año, los educadores del Estado esperan que sus salarios suban entre un 7% y un 32%.