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Unos 2,000 artistas de Hollywood rechazan fusión entre Warner y Paramount

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Unos 2,000 artistas de Hollywood rechazan fusión entre Warner y Paramount

Javier Bardem y Pedro Pascal

Nueva York.– La oposición en Hollywood a la posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance sigue creciendo, con una carta firmada por más de 2,000 profesionales de la industria.

Entre los firmantes figuran los actores Javier Bardem y Pedro Pascal, reflejando el respaldo de figuras destacadas a la iniciativa, cuyo número de adhesiones se duplicó en apenas un día.

El texto, que fue publicado el lunes, está suscrito por figuras conocidas de la industria como Joaquin Phoenix, JJ Abrams, Yorgos Lanthimos, Noah Wyle, Sally Field, Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo, Bryan Cranston o la brasileña Petra Costa.

Los firmantes denuncian que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades provocando «menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público» tanto en Estados Unidos como a nivel global.

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Los firmantes alertan también de que han observado «un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas», y «una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución».

La carta incluye todo tipo de profesionales, desde guionistas y diseñadores hasta animadores o decoradores, pero destacan actores, directores y productores, como Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Laura Poitras o Denis Villeneuve.

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111.000 millones de dólares, operación que se completará en el primer trimestre de 2026 si recibe la luz verde de los accionistas y los reguladores de varios países en los que opera, incluyendo EE.UU. y Reino Unido. 

TEMAS: #Artistas#fusión#hollywood#Paramount Skydance#Warner Bros Discovery
Agencia EFE

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