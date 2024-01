Margarita Rosa: “Me produce un gran terror”

La protagonista de la icónica telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, Margarita Rosa de Francisco, reveló que durante muchos años se ha encontrado batallando contra la escoliosis progresiva, una una enfermedad degenerativa, por la cual ha tenido que ir a quirófano dos veces para someterse a cirugía de columna vertebral.

De Francisco, quien se ha enfrentado con valentía a su enfermedad, expresó en una entrevista en el programa “Ventaneando”, que si hay algo que le causa es temor. “Le tengo miedo a ese tránsito que hay entre estar vivo y estar muerto”, admite.

Margarita Rosa

“Eso me produce un gran terror, no es morirme, es saber que un buen día se apaga la luz y no hay más nada”, reveló la actriz de la serie “Viaje al centro de la tierra”, quien también habló de su lucha contra la ansiedad.