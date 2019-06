Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, defendió este martes la opción de “una tercera vía” para resolver el conflicto interno por el que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y mantener el poder más allá del 2020.

“Espero que ambos dirigentes, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández puedan entender que hay una tercera vía donde no se le haría daño al país ni internacional ni nacionalmente. Cualquiera de las dos candidaturas de ellos sería perder-perder y una tercera vía sería ganar-ganar, además saldrían mucho más baratas las elecciones”, enfatizó la Vicemandataria.

Cedeño dijo que ella aparece como tercera entre los líderes del partido oficial; por tanto, “claro que sí, hay una buena tercera vía que no es un invento, no es una creación y no es tampoco una improvisación; entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Que la razón prime por el bien del país”.

Las encuestas

La Vicepresidenta es la mejor valorada por los votantes del país entre los dirigentes del PLD, según los últimos sondeos. La firma consultora Newlink la coloca que con un 51 por ciento de valoración de imagen en su encuesta realizada del 19 al 21 de mayo pasado.

A principio del mismo mes, la encuesta Mark Penn, citó a Margarita Cedeño como la más popular entre las personalidades de la política dominicana con 54 puntos a favor y 41 en contra; mientras que la encuesta Mark Penn del 21 de agosto de 2018 arrojó que Cedeño era de las favoritas para encabezar la boleta del PLD.