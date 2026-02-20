Mauricianos marchan en honor a la patria

Los niños mauricianos portan la bandera y las figuras de los padres de la patria, junto a Dionisio Guzmán, Eddy González, el general José Luis Frómeta Herasme, José -Boyón- Domínguez, Juan Daniel Balcácer, Porfirio Velásquez, Leo Corporán, Julio César Angustia “Chichao”, el general Jacobo Mateo Moquete y la directora de la escuela Mauricio Báez, Lucila de los Santos. En el extremo derecho, la joven Elizabeth Lugo De Paula, resalta los ideales patrios.

Cientos de estudiantes y deportistas vistieron de colores patrios las calles del sector de Villa Juana, durante la tradicional marcha para celebrar el Mes de la Patria. Los estudiantes de la escuela y el liceo Mauricio Báez, y atletas del reconocido club deportivo, al igual que miembros de los diferentes grupos culturales pertenecientes a la Fundación Mauricio Báez, encabezaron el acto patriótico, el cual contó con el respaldo de los moradores del populoso sector capitaleño.

La actividad estuvo matizada con consignas que recordaban a los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, así como la lucha por la Independencia Nacional dominicana.

Como todos los años, al recorrido se unieron estudiantes y profesores del centro escolar Sagrado Corazón de Jesús de Villa Juana.

Ambos centros de estudios realizaron exhibiciones de marcha con banderas en manos, tanto en la calle Mauricio Báez como en el patio de la escuela de los mauricianos.

Himno nacional

El acto se inició con el himno nacional, el cual fue interpretado por la banda de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, seguido por palabras de la estudiante del primer nivel de secundaria, Elizabeth Lugo De Paula, quien deleitó a los presentes con emotivas palabras resaltando los ideales patrios.

Además realizó una oración en la que agradeció a Dios por ser libres y para que ayude a cada uno de sus compañeros a tomar mejores decisiones que contribuyan a mantener los valores patrios.

Balcácer felicita

Juan Daniel Balcácer, miembro de la Academia Dominicana de Historia, pronunció el discurso central en el que felicitó a los niños, jóvenes y adultos, al igual que a los directivos del Mauricio Báez por celebrar las fiestas patrias y el nacimiento de República Dominicana como nación.

El historiador recordó que desde enero hasta marzo el país conmemora los nacimientos de Duarte, Mella y Sánchez, y la Independencia Nacional.

“Gracias a ellos hoy podemos decir que somos dominicanos y que vivimos en un país libre e independiente”, dijo Balcácer.

Y agregó: “hoy marchamos para recordar los fundadores de la República y preservar nuestra independencia e identidad como dominicanos”.

Exhortó a los estudiantes a ser buenos ciudadanos y sobretodo honrados.

Recorrido

La marcha estuvo liderada por José -Boyón- Domínguez, César Heredia Guerra, Balcácer, Dionisio Guzmán, el general de los bomberos José Luis Frómeta Herasme, Leo Corporán, Julio César Angustia (Chichao), el general de la Policía Jacobo Mateo Moquete, Eddy González, las directoras de los centros educativos del Mauricio Báez, Lucila de los Santos y Andrea Almonte.

Igualmente los entrenadores Henry Paulino (La Boa), Ramón Peguero (Ogarro) y Junior Soto.

Coordinadoras

La profesora Cecilia Guerra de Heredia (Noy) estuvo a cargo de la coordinación del acto, junto a las directoras De los Santos y Almonte, entre otros colaboradores..