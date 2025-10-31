Río de Janeiro.- La gran mayoría de los muertos en la operación policial del pasado martes en Río de Janeiro tenía antecedentes por crímenes graves como narcotráfico y homicidio, y casi la mitad tenía órdenes de captura, informaron este viernes fuentes oficiales.

El Gobierno de Río de Janeiro ha reconocido 121 muertes, entre ellas cuatro policías y 117 supuestos narcotraficantes, aunque la Defensoría Pública ha contabilizado 132 víctimas.

De los 99 muertos identificados, 78 tenían antecedentes por delitos graves y 42 eran buscados por órdenes judiciales, según el balance divulgado por la Secretaría de Seguridad Pública de este estado brasileño.

La operación policial, la más letal en la historia de Brasil, también resultó en la captura de 133 personas y el decomiso de 93 fusiles. Su objetivo era la detención de importantes líderes del Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal de Río de Janeiro, con ramificaciones en todo el país.

De las 100 órdenes de captura que justificaron la operación, expedidas por jueces de Río y de otros estados, los 2.500 policías participantes lograron cumplir solo 20.

Entre los muertos identificados figuran 40 procedentes de otros estados, señalados como líderes de grupos armados vinculados al Comando Vermelho y refugiados en Río de Janeiro.

Según el gobernador Cláudio Castro, una medida de la Corte Suprema que restringe las operaciones policiales en las favelas desde 2021 convirtió a Río en refugio de criminales de otras regiones que buscan evadir a las autoridades.

Integrantes de organizaciones criminales

Los 40 muertos identificados como integrantes de organizaciones criminales de otros lugares proceden de áreas donde el Comando Vermelho tiene influencia, incluyendo 13 de Pará (norte), seis de Bahía (noreste) y cuatro de Ceará (noreste).

En una rueda de prensa, el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, calificó a los fallecidos como «narcoterroristas«, un término promovido por sectores de derecha en Brasil para denominar a miembros de grupos criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC).

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha evitado usar este calificativo, aunque sí fue empleado hoy por el Gobierno de Paraguay.

Favelas como centros de operaciones criminales

Según Curi, los complejos de favelas de Alemão y Penha, donde se concentraron las acciones y donde viven unas 200.000 personas, funcionan como bastiones y centros de entrenamiento para narcotraficantes de otras ciudades.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Río, Victor Santos, descartó la militarización de las favelas, alegando que no solucionaría el problema, aunque afirmó que el Gobierno estatal estudia nuevas medidas para recuperar el control de esos territorios.



