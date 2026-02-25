Medicina preventiva que salva vidas

La medicina preventiva continúa siendo una de las herramientas más importantes para preservar la salud, incluso en personas que se consideran sanas.

Así lo explica el doctor Freddy Vásquez, especialista en Medicina Familiar Comunitaria, quien destaca que la prevención permite diagnosticar enfermedades de manera temprana y aplicar tratamientos oportunos, logrando una mejor evolución de los pacientes y evitando complicaciones futuras.

El especialista señala que los chequeos médicos anuales son fundamentales en la vida adulta, especialmente en pacientes con condiciones crónicas, como hipertensión arterial y diabetes. Entre los estudios básicos recomienda un hemograma completo, examen general de orina, control de la glucosa, urea, creatinina y pruebas hepáticas como AST y ALT.

“A estos se suman exámenes como amilasa y lipasa para evaluar la función del páncreas, así como un perfil lipídico completo que permita conocer los niveles de colesterol en sangre”, indica el también especialista e Diabetología y Nutrición, del Hospital General Docente Juan Pablo Pina.

Resalta que los controles también varían según el sexo y la edad. “En los hombres mayores de 37 años es importante realizar el antígeno prostático específico (PSA) total y libre, mientras que en las mujeres son esenciales la mamografía, anual o semestral según los factores de riesgo.

Doctor Freddy Vásquez.

Otro estudio importante para la mujer es el Papanicolaou y la sonografía pélvica. Estos estudios, junto a las analíticas generales, permiten detectar a tiempo enfermedades que, de no ser tratadas, pueden convertirse en problemas de salud más complejos”, enfatiza el galeno.

Advertencia

El doctor Vásquez advierte que muchas personas evitan acudir al médico por miedo a recibir un diagnóstico o enfrentar un tratamiento, lo que provoca que las enfermedades se detecten en etapas avanzadas. Dice que en muchos casos, cuando finalmente se identifica una patología, el paciente entra en un proceso de negación y no sigue las indicaciones médicas, una conducta que considera altamente peligrosa, ya que una enfermedad no tratada tiende a progresar y generar complicaciones severas.

“Gracias a los chequeos rutinarios es posible detectar a tiempo enfermedades como el cáncer, que afecta a personas de todas las edades. En la práctica médica cotidiana, muchos pacientes están siendo tratados con éxito precisamente porque acudieron a evaluaciones preventivas”, afirma.

Agrega que de igual forma, afecciones cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse o controlarse mediante un seguimiento médico regular, evitando secuelas graves o incluso la muerte.

El hábito del chequeo médico, explica el especialista, debe iniciarse desde el nacimiento. Desde el control perinatal, el esquema de vacunación y el seguimiento del crecimiento y desarrollo durante la infancia, hasta las consultas en la adolescencia y la adultez, la prevención forma parte de todas las etapas de la vida.

Resalta que para la mujer adulta, los estudios ginecológicos periódicos son clave, mientras que en el hombre los controles prostáticos y metabólicos cobran especial importancia con el paso de los años. Finalmente, el doctor Vásquez resalta el papel fundamental de la alimentación, el ejercicio y el manejo del estrés en la prevención de enfermedades.

“Mantener una buena salud mental, una dieta equilibrada y una vida activa, representa más del 60 % del éxito en la prevención. Estos hábitos reducen significativamente el riesgo de padecer enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto”.

Como recomendación final dice que acudir de manera rutinaria al médico, evitar la automedicación y comprender que la prevención y el tratamiento a tiempo son la mejor garantía para una vida saludable y sin complicaciones futuras.