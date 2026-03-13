Antes que se abra el sobre en el escenario, el público aplauda y el artista ganador suba a recibir su galardón, ya existe un proceso que define ese momento. Meses de observaciones, evaluaciones y votaciones ocurren a puertas cerradas para determinar quiénes se llevarán a casa la preciada estatuilla de Premios Soberano.

Detrás de esta decisión están los miembros de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte (ACROARTE), institución encargada de evaluar los trabajos de cada uno de los artistas, comunicadores y producciones.

El sistema se basa en el trabajo de jurados especializados en diversas áreas del entretenimiento que realizan valoraciones constantes a lo largo del año, así explica a ¡Qué Pasa!, el comunicador Samir Saba, miembro de Acroarte, quien a su vez destacó que, no todos los miembros de la entidad forman parte de los jurados establecidos para Premios Soberanos.

“Los jurados especializados que se dedican durante todo el año a observar el comportamiento del mundo del entretenimiento, específicamente durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año premiar, en cada uno de los renglones que son cine, clásico, popular y comunicación” reveló Saba, quien fue secretario de Relaciones Públicas y Protocolo de la referida entidad, durante el periodo 2011-2013.

Samir Saba, miembro de Acroarte.

¿Cómo funciona el proceso de votación?

La selección no nace de un solo encuentro. El proceso contempla, en principio, dos reuniones evaluativas: la primera suele realizarse entre junio y julio para analizar lo ocurrido durante la primera mitad del año, mientras que la segunda se celebra en diciembre para revisar el desempeño del segundo semestre.

A partir de estas evaluaciones surgen una especie de pre-nominaciones. Posteriormente, en enero, se revisa nuevamente ese material en la asamblea de nominaciones, donde se depuran las candidaturas hasta quedar con un máximo de cinco nominados por categoría, y generalmente un mínimo de dos, con el objetivo de mantener la competitividad en cada renglón.

En cuanto a los criterios que se utilizan para elegir a los nominados en cada categoría, Samir reveló que, aunque cada una tiene sus propios requerimientos, en sentido general se toma en cuenta el importante factor de la calidad y después la popularidad. “Pero reitero que cada categoría tiene su propio librito por decirlo de alguna manera”.

Estatuilla de Premios Soberano.

Voto secreto

Este proceso de meses culmina en una votación secreta supervisada por abogados notarios para garantizar la transparencia.

Para la jornada de votación se elaboran cuadernillos que incluyen todas las categorías y sus respectivos nominados. El día de las votaciones, cada miembro del jurado recibe uno de estos documentos y procede a emitir su voto de manera individual.

El proceso es similar al de una elección: cada votante pasa a un espacio privado, por turno, marca sus elecciones y luego deposita su voto en urnas diseñadas especialmente para ese propósito. “Todo este proceso cuenta con el acompañamiento de un equipo de abogados notarios”.

Premios Soberano

Existe un mito en torno a cómo se eligen los ganadores de los Premios Soberano. Durante años se ha rumorado que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) exige a los artistas enviar carpetas con su trabajo para poder ser considerados, pero en realidad no es así.

Según explica el comunicador, algunos artistas sí envían ese material de manera voluntaria, pero no se trata de un requisito de Acroarte. “Si lo envían, lo recibimos con mucho cariño, pero las nominaciones realmente son el resultado del seguimiento al trabajo realizado durante el año”, señala. Recalcó que la membresía de Acroarte analiza ese desempeño a través de reuniones evaluativas y de la asamblea de nominaciones, donde se investiga y se debate cada propuesta. Por ello, considera que la supuesta exigencia de enviar una carpeta es solo un mito.