Melania Trump en su primera entrevista en dos años: «nuestro país necesita» a mi marido

Washington.- Melania Trump, esposa del expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, cree que Estados Unidos “necesita a su marido” y que el “país está sufriendo mucho” por la gestión de los últimos años de la Administración del demócrata Joe Biden.

En una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense Fox, la primera que concede en dos años, la esposa del exmandatario defendió la gestión de Trump al frente de la Casa Blanca entre 2017 y 2021, y dijo que el historial de “Biden y Harris (vicepresidenta y actual candidata demócrata) habla por sí solo” y “no de una buena manera».

“El país está sufriendo. La gente no puede comprar las necesidades habituales para sus familias. Tenemos guerras en todo el mundo. Los soldados están muriendo. Están muriendo bajo esta administración debido a un liderazgo débil. La frontera está abierta y es peligrosa. Está llegando mucho fentanilo, matando a nuestros jóvenes. Es muy difícil de ver”, expresó Melania al ser preguntada por la periodista del programa “FOX & Friends”, Ainsley Earhardt.

Durante la entrevista a la ex primera dama, quien no se prodiga habitualmente en los medios, animó a los ciudadanos a votar a Donald Trump, ya que durante su mandato “no teníamos ninguna guerra. La gente estaba prosperando. Tenían trabajo. Podían mantener a sus familias, así que creo que el pueblo estadounidense necesita decidir lo que realmente quiere».

En la conversación, divulgada antes del lanzamiento de las que serán sus memorias tituladas “Melania” y que serán publicadas en octubre, recuerda los dos intentos de asesinato que ha sufrido su esposo durante la campaña electoral y en un lapso de dos meses.

El primero se produjo cuando Thomas Matthew Crooks abrió fuego contra el expresidente en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Los disparos rozaron e hirieron en la oreja a Trump, mataron al exjefe de bomberos de Pensilvania Corey Comperatore e hirieron a dos asistentes al mitin- David Dutch y James Copenhaven.

La ex primera dama confiesa que no se enteró del atentado inmediatamente. “Corrí hacia el televisor, lo rebobiné y lo vi”, recordó.

“En realidad no lo vi en vivo, pero tal vez, ya sabes, tres minutos, unos minutos más tarde. Pero cuando lo vi, yo, ya sabes, fue sólo… Nadie lo sabía realmente todavía. Porque cuando lo ves en el suelo y no lo sabes, no sabes lo que realmente sucedió”, expresó.

“No puedo evitar preguntarme, ¿por qué los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no arrestaron al tirador antes del discurso?” en el mitin. “Definitivamente hay más en la historia y necesitamos descubrir la verdad”, dijo.

Dos meses después, el expresidente volvió a ser objeto de un intento de atentado en el campo de golf Trump International en West Palm Beach, Florida, cuando se detuvo al ciudadano Ryan Routh con un arma entre los arbustos de la zona. Melania, que tiene 54 años, estaba en Nueva York en ese momento, pero llamó para asegurarse de que todo estaba bien. En ambos casos, cree que su marido está vivo de milagro.

El expresidente y Melania, antigua modelo nacida en Eslovenia se casaron en 2005 y tienen un hijo, Barron, de 18 años. Los dos matrimonios anteriores de Donald Trump también fueron con modelos- Ivana Zelnícková, con la que tuvo tres hijos, Ivanka, Donald Jr. y Eric, y Marla Maples, madre de su hija Tiffany.