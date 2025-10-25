SANTO DOMINGO.- Seguirán las lluvias y las condiciones peligrosas por la tormenta tropical Melissa, que este sábado fue localizada al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 270 km al sureste de Kingston (Jamaica), informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Melissa se desplaza hacia el noroeste a 6 km/h, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 110 km/h y ráfagas superiores. Los modelos meteorológicos proyectan que el sistema podría fortalecerse y convertirse en huracán en las próximas horas, por lo que se mantiene una vigilancia permanente sobre su evolución.

Efectos esperados y zonas más afectadas

Indomet prevé que las precipitaciones persistirán, generando inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de riesgo. Para este sábado, los aguaceros más intensos con tormentas eléctricas se esperan sobre las provincias del suroeste y sureste: Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo y San José de Ocoa, entre otras localidades bajo avisos y alertas meteorológicas.

En el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo permanecerá nublado, con aguaceros de moderados a fuertes, algunos puntualmente torrenciales, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. También se prevén lluvias y chubascos en Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y la provincia Duarte. San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia registrarán aguaceros con actividad eléctrica.

Condiciones marinas y recomendaciones a la navegación

Meteorología recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles en la costa Caribe permanecer en puerto por viento, olas anormales y visibilidad reducida. En la costa Atlántica se aconseja navegar con extrema precaución y permanecer cerca de la costa, evitando internarse mar adentro.

Alertas y medidas de precaución

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene vigentes alertas para varias provincias: 12 en alerta roja, 11 en amarilla y 5 en verde. Las autoridades insisten en la obligatoriedad de acatar las evacuaciones ordenadas en las zonas bajo alerta y en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios. Los suelos ya saturados por lluvias anteriores aumentan el riesgo de correntías superficiales e inundaciones repentinas ante nuevos aguaceros.

Pronóstico inmediato

Según Indomet, Melissa podría intensificarse a huracán en las cercanías de Jamaica durante el domingo, con vientos que superarían los 178 km/h en su fase más fuerte, aunque se espera que el sistema continúe desplazándose y se aleje gradualmente del territorio dominicano. No obstante, sus efectos indirectos —aguaceros intermitentes, tormentas eléctricas y ráfagas— seguirán afectando principalmente el suroeste, sureste y la costa Caribe, con menor incidencia sobre la Cordillera Central y el noreste.

Llamado a la población

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, proteger documentos esenciales, asegurar objetos sueltos en viviendas y seguir las instrucciones de Protección Civil y del COE. Ante emergencias, utilizar las líneas oficiales habilitadas para asistencia y reportes.

El Indomet y el COE continúan monitoreando el sistema y emitirán actualizaciones conforme avance la situación.