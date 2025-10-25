Lluvias y arrastre de material obligan al cierre del Puente Flotante

Santo Domingo. — El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció ayer viernes el cierre provisional, desde hoy, del Puente Flotante que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este.

La decisión responde a la acumulación de restos y otros materiales orgánicos arrastrados por la corriente del río Ozama, que podrían obstruir la estructura y representar un riesgo para la circulación. El cierre se adoptó considerando además la baja circulación vehicular en la zona en estos momentos.

El MOPC informó que la reapertura del puente será comunicada oportunamente y se realizará en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESSETT), la Armada Dominicana y la Comisión Militar y Policial (COMIPOL).

El ministro Eduardo Estrella hizo un llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en sus hogares mientras persistan las lluvias, y a seguir en todo momento las orientaciones de las autoridades.

Equipos de emergencia y brigadas del MOPC permanecen desplegados en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo y en otras provincias, realizando labores de limpieza, remoción de escombros, mantenimiento de pozos filtrantes e imbornales, y atención a eventualidades derivadas del fenómeno atmosférico.