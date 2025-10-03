Washington. – El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama protagonizaron este jueves un intercambio de mensajes cargados de amor y complicidad en sus redes sociales, con motivo de su aniversario número 33 de matrimonio.

Tras la publicación de Barack, en la que aseguró que casarse con Michelle fue “la mejor decisión” de su vida, la exprimera dama compartió unas palabras que hicieron eco de la misma sintonía afectiva:

“Hemos recorrido un gran camino en estos 33 años, y aun así, hoy te amo más que el día en que dijimos ‘sí, acepto’. Feliz aniversario, @BarackObama! Soy muy afortunada de compartir la vida contigo”, escribió Michelle en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando el texto con una fotografía de ambos, la misma que compartió el ex mandatario.

La respuesta de Michelle convirtió lo que empezó como un homenaje personal de Barack en una conversación pública que rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios y reacciones en todo el mundo.

Puedes leer: Francina Hungría: “La mayor barrera no es la discapacidad, sino la percepción social”

Durante los ocho años de la presidencia de Obama (2009-2017), la pareja fue considerada un símbolo de unión y fortaleza familiar, proyectando una imagen de complicidad y cercanía que trascendió la política.

Hoy, lejos de la Casa Blanca, su relación continúa siendo una referencia inspiradora para millones de seguidores.